KOL話大C退休前講買樓風險大 樓市冇運行 但唔知以後租樓都很難
撰文：湯文亮
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有KOL話，香港樓市都係冇運行，近日成交量稍多，樓價跌勢放緩，撞啱大C退休，雖然是有多少出師未捷身先死感覺，但退休前表示，買樓是很危險，他從冇後悔將自住單位賣走。
KOL可能唔知，大C咁講其實是對樓市起了正面作用，大家就會計數，大C當日賣了樓，連本帶利所得資金交了咁多年租，就算未用哂都所餘無幾，如果唔係在股市賺到錢，現在想買樓都唔得，既然冇能力買，不如話買樓的風險很大，都好聽啲。
KOL更加唔知道一件事，不少人根本知道買樓是有很大風險，根本唔想買樓，但是那些人知道業主是無良的，當租客年青力壯，又有一份好工，業主是樂於租俾他們，當昭華去，四季暗中追隨，逝去的光陰都已逝去，業主見租客年紀大了，又退埋休，就會話自己個仔要結婚，唔好意思要收返層樓，面對咁無良業主，租客唯一可以做的事就是買樓，當有能力買樓的時候愈早買愈好，同人供樓不如自己供。
KOL唔順氣，認為有錢點會租唔到樓，老實說，一定可以租到，但並不是退休人士所要求的單位，甚至要搬離自己喜歡的社區，去一些人口比較老化的社區，仲有一件怪事，就是以後同人講住在那裏，就會畀人知道自己已經退休，今次大C退休對於樓市是絕對有利，最低限度令人知道，要打敗無良業主就是要自己做業主。
【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁
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