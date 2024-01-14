KOL話比特幣ETF可在美國上市將大升　但唔知上市被監管是惡夢開始

有KOL話，我們這些老一輩投資者，不能與時並進，如果唔係有錢，基本上是廢佬一名，就算有錢都冇用，唔識得投資虛擬貨幣，即是有金都唔識得去執。



本來一般人對虛擬貨幣是未夠信心，但隨著美國SEC批准十一隻比特幣ETF在美國上市，令投資者信心堅定，幣價以後會節節上升，今年升至每個10萬美元，明年可見20萬美元，理由很簡單，就是有大量資金不斷湧入，比特幣挖礦都冇挖得咁快，升至20萬美元絕不出奇。

KOL唔知道，美國SEC只是輸了官司，無奈批准十一隻比特幣ETF上市，主席是絕不支持，但投了贊成票，代表主席本人是不支持，但SEC是希望比特幣ETF可以上市，監管反而是次要，最大收穫可以向投資比特幣ETF的人收取利得稅或者增值稅，長收長有，簡直好過去搶。

但如果唔經那十一隻比特帑ETF投資，出事就會被人笑，而且出事的機會很大，因為出事才會令投資者去買那些受監管比特幣ETF，即是送羊入虎口，以後每一次賺錢都要交稅，真係水都會被抽乾。

KOL更加唔知道，比特幣天敵就是高息定存，現在存款普遍有4至5％年息收入，就不用買虛幣博升值，甚至會將手上虛幣兌現做定存，雖然有不少新晉投資者話我們班老嘢不能與時並進，連虛幣都唔敢投資，我認為千祈唔被激將法打倒，因為如果投資虛幣而輸了大錢，就會被人笑，已經講到明是虛的，仲要扻個頭埋去。

比特幣。 (REUTERS)

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。