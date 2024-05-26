KOL話撤辣後樓價未升　屬錯誤決定　此說法代表不認識香港樓市

有KOL話，樓市在撤辣後未有預期上升，證明辣招對樓市影響不大，撤辣或者是一個錯誤的決定。



KOL今次咁樣講，代表他們不認識香港樓市，政府撤辣接近三個月，甚至連SSD都撤，樓價只是升了不足3%，我認為主要原因是地產商庫存太多，以求量不求價不斷推出新樓盤，消耗了市場大部分購買力，有2至3%升幅，其實已經唔錯。因為辣招只是影響樓價三大因素之一，其他兩個因素是美國高息持續，以及銀行唔支持樓市，冇銀行支持，樓市想唔跌都難。

三個因素，影響最大的仍然是辣招，雖然政府有絕對主動權，但歴任官員都怕孭鑊唔敢撤，甚至連幾時撤，在什麼條件之下撤，冇一個政府官員夠膽講出嚟，最多話在適當時候就會撤辣，但又講唔出幾時是適當時候。一日不撤辣，即使利息下跌，以及銀行支持市民買樓，樓價仍然不會反彈，同時成交量不會增加，所以，樓市首先要撤辣，否則一切都是徒勞無功。

政府撤辣之後，下一個影響樓市因素，應該是利息將會很快下跌，雖然話美國高息是割韭菜鐮刀，這個說法可以話往事只能回味，以往得幾萬億美元國債，只佔國民生產總值10幾個百分比。加息令美元變強，好似磨利咗把䥥刀，以強美元買其他國家債券或者優質資產，當美國減息，美元轉弱，無論是債券或者優質資產都有極豐厚利潤，現在美債34萬億，利息支出高過全年軍費預算，這是前所未有的事。而美國今次又未趁收購別國債券以及優質資產，如果唔急急減息，恐怕偷雞唔到蝕渣米，所以，減息是事在必行，而且唔會好耐，當美國減息，香港亦會減息，樓價就會進一步反彈。

有很多人打算買樓，但唔知點解，或者是擔心樓價繼續下跌、銀行不熱衷做按揭生意，不少打算買樓的人搵唔到銀行借錢，銀行唔借，樓價又點會上升。

不過，銀行亦不會永遠不做生意，當利息回落，樓價反彈，銀行又會發揮其「好天遮」本能，銀行借錢，樓市又點會唔升。不過如果政府不撤辣，即使美國減息，銀行放貸，樓價亦不會大幅反彈，成交量亦不會上升。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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