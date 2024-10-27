政府毋須出招救樓市｜湯文亮

有KOL話，政府已經撤銷全部辣招，又取消逆週期措施，但樓價仍然未反彈，政府是否要出招救市。



我話好多謝政府撤辣以及取消逆週期措施，樓市雖然仍未反彈，但已經停止下跌，未反彈原因主要是銀行仍未願意借錢俾人買樓，銀行唔借錢，樓價又點會反彈。不過，就算銀行唔借錢都唔緊要，最緊要唔好call loan迫業主賣樓，銀行唔迫，樓價就唔會下跌。

有一個怪現象，就是銀行雖然唔借錢俾人買樓，但外籍銀行大班反而用幾千萬買樓，估計銀行很快就會放水借錢俾人買樓，否則，樓價一定會下跌，買了樓的銀行大班不但要蝕錢，甚至會被人笑到面黃。所以，銀行大班買樓其實是釋放了一個訊號，就是銀行很快就會借錢俾人買樓，有心買樓的人就要做定功課，買靚樓筍盤是可求不可遇，並不是可遇不可求，唔做功課又點會搵到筍盤。

有KOL話，撤辣都唔能夠令樓市起死回生，政府應該出招救市，例如減免買樓印花稅，以及借錢俾打算買樓的人付首期，老實說，政府最好乜都唔做，否則可能好心做壞事。政府借錢俾人付首期，業主一定會提高樓價，那些人買了樓之後，樓價上升還好，如果樓價下跌，一定會鬧政府，以前又唔係未試過，政府曾經借60萬俾買樓的人，最後樓價下跌，那些人不但欠政府60萬，仲要輸多啲。所以，政府唔搞咁多小動作就最好，至於減免印花稅，講都唔好講，否則就會俾人話政府唔敢得罪班地產霸權，順其自然便可以。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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