地產商唔投地｜湯文亮

有KOL話，地產商唔投地，代表睇唔好香港，樓市大鑊了。



KOL可能唔知道，銀行唔放水，除了那幾個大地產商之外，其他中小型地產商很難投地，況且，現在手上的存貨亦唔少，如果唔去掉一些庫存，中小型地產商是不會投地，而大地產商就算投地，出價亦唔會理想。所以，現在無論大中小型地產商的投地意欲不大，但並不是睇唔好香港。

地產商唔投地，對香港財政收入影響很大，在今年首10個月，賣地收入只有37億元，只有預期十分一，所以，特首開記者表示，政府已經搭好一個舞台，邀請地產商賣地，大家一齊演好這齣戲。

地產商最擔心就是投地之後冇人買樓，他們便會損失慘重，所以，要搵更高級官員向地產商解釋清楚，中央大官請一班地產商去深圳開會，有人話照肺，我認為唔係，照肺唔會用大官，一個小官的效果仲好，亦唔會咁多人一齊照，單獨照肺比較有效。

我相信大官向地產商傳遞一個訊息，就是來港的專才，優才，投資移民，甚至學生都會源源不絕，言下之意希望地產商把握機會投地，否則，數量龐大的來港人士很快就會推高香港租金同樓價，這不是中央希望見到的事。如果地產商堅決唔投地，中央唯有削減移港人數，這雖然只是我揣測，但我認為雖不中亦不遠矣。

如果下次地產商踴躍投地，這證明我的揣測沒有錯，至於未有樓或者打算賣樓的人亦要明白，在數量龐大的優才專才來港，一定會推高香港樓價，彭博亦表示明年住宅空置率降至4%以下，租金上升5％，唔買樓是個人選擇，有冇必要賣樓就要認真考慮。

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