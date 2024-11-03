負資產只是銀行內部的事｜湯文亮

有KOL話，第三季負資產數目大幅上升超過4萬宗，比第二季多1萬宗，香港地產大鑊了。



KOL可能唔明白，負資產只是銀行家事，就算大幅上升對社會的影響不大，即是個仔欠老豆一大筆債，就算唔還，都只是老豆同仔的事，對其他人沒有影響，大家根本不在意。現在的負資產大多數是銀行職員，他們問銀行借高成數按揭買樓，就算唔還，對一般市民都沒有影響，銀行亦不會沒收他們的物業，否則就冇人返工都似。

KOL話，有部分負資產是買了按揭保險，是否應該稱為負資產，KOL應該明白，既然有買按揭保險，就不應歸納入負資產，否則對買了按保的人不公平，他們俾保費的作用就是當資產價格下跌時不會被銀行call loan，物業不會被銀行沒收變成銀主盤，那些有買按保的物業就不能稱之為負資產。

在一個正常按揭物業變身做負資產之前，首先要變成銀主盤，即是銀行沒收一個債仔物業，變成銀主盤之後才發覺資不抵債，這個物業才可以被稱為負資產，現在的負資產絕大多數不是銀主盤，因為銀主盤的數目只得300幾個，又如何可以產生4萬幾個負資產，如果香港有4萬幾個銀主盤，香港的經濟形勢一定很差，現在只得300幾個，就算太平盛勢，樓價上 升都會有幾百個銀主盤，KOL不用擔心現在有4萬幾個負資產，無謂自己嚇自己。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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