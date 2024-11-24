明賺實蝕可能是明蝕實賺｜湯文亮

有KOL話，雖然近日有不少賣樓賺錢個案，但如果加上印花稅，交易佣金等，可能是明賺實蝕。



KOL開始打橫嚟講，樓價就是樓價，印花稅以及佣金是使費，樓價賺蝕就是樓價賺蝕，唔可能包括使費。KOL咁講，代表現在賣樓的業主，很多都不用蝕樓價，對市場是一個有利的訊號，但對於睇淡樓市的KOL來說，很難自圓其說，唯有話如果包括印花稅，佣金等使費，業主明賺實蝕。

有老友問，如果賣樓的樓價包括印花稅，佣金等使費，KOL會不會話業主賺錢，KOL唔會咁順攤，一定會話，如果包括利息支出，業主是明賺實蝕。總之，KOL總有辦法講到業主蝕本賣樓。

所有KOL都唔會講，原來現在蝕錢賣樓的業主，有不少是明蝕實賺，在政府推出辣招之後，地產商為了促銷新樓，將一部分印花稅回贈俾買樓的業主，百分比可能高達30%，就算冇30%咁多，超過10％一定有。

到了今日，如果那些收了回贈的業主賣樓，可能要蝕逾10％，但計埋回贈，那些業主是明蝕實賺。所以，近日大家見到的賣樓蝕錢個案，有不少是半新樓，意思是那些業主在新樓盤時同地產商買入，收取回贈的機會很大，如果計埋回贈，那些半新樓業主應該是賺錢的。

（香港01相片）

涉事現場為太古城一單位。(資料圖片)

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。