政府唔好再賣公屋｜湯文亮

有KOL話，特首在最新的一份施政報告雖然將劏房戶變成簡樸戶，但沒有實質政策解決劏房問題。



KOL可能唔知道，現在有不少劏房戶以前都是有公屋單位，不是租戶，而是業主，政府當年以十幾萬將公屋單位賣俾租戶，幾年之後，那些由租戶變成的業主將買入的單位以二百幾萬到三百幾萬賣走，當年那些人可能收到一個訊息，就是將公屋單位賣走之後，他日如果有需要，可以再次輪候公屋。其實是不可以，但政府沒有提醒那些出售公屋的業主。

公屋業主將自住公屋賣走之後，的確有業主趁機上游，將所得資金買私人樓宇，但大多數會以公屋單位作抵押問財仔借錢用作消費，最初的時候可以租用不錯的私人住宅單位。但在入不敷支的情況下，很快沒有能力租用比較好的單位，於是愈住愈差，最後變成劏房戶，但仍然並不是環境最惡劣的，最差的連劏房都住唔起，最後要露宿街頭。

換句話說，不少露宿者是政府政策產生出嚟，要減少劏房戶甚至是露宿者，一定要停止出售公屋，否則在源源不住的供應下，劏房戶只會愈來愈多，就算改咗名都沒有解決問題。

有KOL話，點解新加坡組屋政策咁成功，而香港賣公屋竟然會令公屋業主變成劏房戶，老實說，如果時間可以倒流，我相信新加坡政府未必會積極推動組屋政策，畢竟有83％市民入住資助房屋，對政府的壓力是很大，在香港，政府如果唔想劏房戶增加，改名是冇用，停止出售公屋才是正確做法。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。