有KOL話，特朗普做咗美國總統，一定對中國以及香港心狠手辣，加息加關稅事在必行，中港都冇運行。



KOL應該知道，特朗普是一個生意人，一切都以利益為先，加關稅其實是將關稅轉嫁俾美國人，推高美國通脹，對特朗普執政不利。所以，特朗普未必會加關稅，就算要加都唔會加60%咁多，一些銷售一般或者可以被替代的可能會加關稅，熱門貨品或者美國需要的貨物就唔會加，或者只會加少少。

很多人話特朗普不但唔會減息，甚至會加息。老實說，特朗普是生意人，加關稅還有可能，加息應該很難，美國有36萬億美元國債，加1%就要多付3,600億國債利息，如果加2%，就差不多足夠支付每年8千多億的美國國防開支，特朗普唔會咁蠢。事實上，減息機會大過加息，如果特朗普真係加息，唔知我儍抑或特朗普蠢。

從今次特朗普可以輕易贏得總統選舉來看，美國人現在希望有一個比較獨裁，以美國為優先的總統。其實，其他與美國談判的國家也是一樣，一個獨裁對手好過一大班民主人士做對手，理由是一個獨裁對手很容易決定一件事，而一大堆講民主的人做對手，很難得到他們大多數人同意，總有人在關鍵時刻搞搞新意思，或者會要求多多。

最後，成單嘢俾那些民主人士「搞喎咗」，最慘就是就算成單嘢「喎咗」，都不用有人要負責，因為這是集體決定。如果由一個獨裁的人做決定，他知道如果決定錯誤是要負全責，所做的決定亦會比較合理，亦較容易得到雙方認同。

2024年11月5日，美國密歇根州，圖為特朗普在競選集會上發表講話，他翌日宣布在2024年美國總統大選中獲勝。（Reuters）

特朗普。（Reuters）

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