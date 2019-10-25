長實愛海頌次輪沽66伙　趙國雄：私宅供應充足　買家不用心急搶貨

長實（1113）旗下長沙灣愛海頌今日次輪售175伙，集團助理首席經理（營業）何家欣表示，暫時單日沽出66伙，連首輪累售183個單位，套現逾18億元。由於政府放寬按揭成數，項目不少兩房單位價格界乎800至1,000萬元，故有三成買家選用建期付款計劃，預期未來會有更多買家選用。

她補充，本輪銷售最大手的家庭客購入1伙三房及1伙兩房戶，涉資2,390萬元。當中有六成買家來自九龍，三成來自新界，平均單位售價約1,000萬元。

本輪最大手的家庭客購入1伙三房及1伙兩房戶，涉資2,390萬元。（林樂謙攝）

項目價位偏低 下一輪有調整空間

集團執行董事趙國雄稱，對項目銷情感到滿意，將與市建局商討下一輪加推及加價，認為現時價位偏低，故有調整的空間。他又指，放寬按揭能夠釋放購買力，幫助年輕的專業人士上車，刺激二手成交，惟對新盤影響較微。

運房局公布第3季私宅施工量有1.05萬伙，按季增加逾5倍，趙國雄認為數字反映供應充足，過去樓市太過暢旺，買家受羊群心量影響急於入市。他呼籲買家不必追價及搶貨，應冷靜並量力而為，選擇合適的單位。

他又稱，未來樓價不會有太大波動，除了社會事件外，中美貿易戰更影響本港經濟及樓市，要視乎兩國能否於11月簽訂貿易協議，才會決定推售旗下位於灣仔波老道豪宅項目，又預期日出康城第8期可於年內取得預售樓花同意書。