【新盤戰報】明翹匯周五售292伙　映日灣周六推最後一批單位

樓市氣氛改善，多個新盤紛紛推出吸客。佳明集團（1271）青衣細山路明翹匯首輪沽清後，本周五（11月8日）再售292伙。集團營業及市務總監顏景鳯表示，該批800萬以下單位，以即供價計有234伙，佔該批約八成；以建期計則有200伙，佔該批約七成。

她續指，項目有不少向隅客，昨日連復活票計，累收5,000票，超額16倍。該批入場單位為2座2樓H室，實用面積299方呎，折實價470.3萬元。

另外，項目昨日錄得3宗招標成交，最高成交單位為2A座23樓A室，屬3房1套連工作室及廁間隔，實用面積755方呎，成交價1,246.3萬元，成交呎價16,507元。

映日灣於本周六（11月9日）推售最後一批單位共44伙，折實入場價為532萬元。（資料圖片）

億京發展旗下荃灣映日灣於本周六（11月9日）推售最後一批單位，涉44伙，折實入場價為532萬元。億京發展及策劃有限公司項目及銷售總監潘志才表示，映日灣至今已售出796個單位，套現64.5億元。

他續指，以即供7%優惠計，該批單位折實平均呎價19,918元，近期樓市受減息及樓按政策帶動下，加快買家入市步伐，對項目銷情有信心。而早前項目推出99伙單位，售予員工與合作夥伴等相關人士，已售出53伙。

尚‧珒溋限時折扣優惠延長至年底

龍湖集團（0960）與合景泰富（1813）合作發展的啟德新盤尚‧珒溋至今累售逾200伙單位，套現近29億元。合景泰富集團市務及營銷總監張詩韻表示，因應近日啟德站進行測試及通車在即的消息影響，宣佈將限時折扣優惠延長至年底。項目以招標形式售出7伙四房連雙套房戶，總成交額逾2.4億元，其中第1座33樓A單位，成交呎價近35,000元，創項目新高。