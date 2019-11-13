恒地等財團近160億奪啟德海景住宅地　低市場估價下限逾一成

政府於新房策後推出首幅住宅地啟德4A區2號地皮，是已推出的跑道地中規模最大，上周五已經截標。地政總署公布，地皮由中國海外（0688）夥拍恒基地產（0012）及嘉華國際（0173），以159.5億元奪得，每方呎樓面地價13,238元。

受近期社會事件影響，市場將地皮估值較年初調低10至15%，至約180至198億元，每呎地價1.5萬至1.65萬元，惟是次成交價仍低於估值下限約11%。

區內地皮呎價下跌逾兩成

地皮位處跑道前排，有維港海景，指定作住宅用途，地盤總面積19.75萬平方呎，最高可建樓面面積120.5萬平方呎，其中住宅樓面上限116.6 萬方呎，商業樓面近4萬方呎。地皮須預留8%樓面面積作社福用途，包括興建安老院舍、長者日間護理中心、兒童之家、職業康復服務中心、中度弱智人士宿舍等。項目落成後政府將以建築成本價回購社福設施。

啟德對上批出的一幅啟德跑道區前排住宅地為4C區1號，今年6月以129.16億元批出，呎價18,080元，意味短短5個月區內地皮呎價下跌逾兩成，屬跑道區前排最低呎價住宅地

林浩文：發展商對後市保守

萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文就表示，今次中標價比預期低，反映發展商對後市比較保守，反映大型海景項目亦怕「巿況」及「空置稅」等問題影響利潤，因此在出價上比較保守；亦顯示政府在賣地的底價上已比較「貼市」。

他估計，總發展成本要200至220億元左右，啟德具備相當優勢，但生活配套缺少及交通不便是一大問題，估計項目會建混合式豪宅，會以中小型（450-750呎）單位為主，料落成後每呎賣29,000元起。

他又估計，部分發展商在未來買地上會更有「選擇性」及「策略性」；亦多以合組財團形式入標。這地皮成交標對「地價走勢」有「指標性」作用，估計發展商對後市「轉趨審慎」。

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