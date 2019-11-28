啟德嘉峯匯最快下周售　加推有提價空間

嘉華國際（0173）旗下啟德「嘉峯匯」昨日（27日）公布首張價單，集團繼續為項目進行軟銷。項目將於未來兩日收票，預計最快下周開售。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明先生表示，「嘉峯匯」公布首張價單後，引起市場熱烈反應。溫氏指，會視乎市場反應加推單位，加推單位或有提價空間，又指同區「嘉匯」貨尾單位呎價高達3萬元，相信「嘉峯匯」有一定加價空間。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明先生表示，「嘉峯匯」公布首張價單後，引起市場熱烈反應。（發展商提供）

集團宣布將項目的開放式單位命名為「開放式STUDIO PLUS」，單位配以特色趟門。「開放式STUDIO PLUS」分布於項目的第1A座及第1B座，提供170伙，設開放式廚房，客飯廳以玻璃幕牆設計，並相連橫形露台。

「K.SUMMIT嘉峯匯」位於啟德沐泰街9號，由4座住宅大樓及4間花園洋房組成，提供1,006個住宅單位，間隔由開放式至三房，另設有特色單位。

「恆大‧睿峰」上載樓書 料下月開售

另一邊廂，中國恒大（03333）早前推出在港首個住宅項目，屯門掃管笏住宅項目「恆大．珺瓏灣」後，迅速推售在港第二個項目、位於長沙灣「恆大‧睿峰」。

長沙灣「恆大‧睿峰」分東西兩翼，樓高35至36層，每層17伙，共提供414伙。（發展商提供）

據一手住宅物業銷售網顯示，項目今日（28日）上載售樓說明書，項目分為東西兩翼，樓高35至36層，每層17伙，共提供414伙，戶型由開放式至三房戶，實用面積203至758平方呎，預計關鍵日期2021年10月31日。市場認為，該盤將短期內正式進行軟銷，最快12月開售。