【嘉峯匯開售】代理：屬12月首個大盤開售　開放式至兩房可望沽清

嘉華（0173）旗下啟德「嘉峯匯」今天首輪開售，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「嘉峯匯」屬12月首個大盤開售，相信項目可以售出七八成單位，剩餘部分三房戶。

該行客戶六成來自九龍區，以用家為主，相信有部分為有實力的居屋客。該行有兩組大手客有意購入兩間單位收租，涉資約1,400萬至1,500萬元。最新有一組大手客斥資2,000萬元，分別購入一間一房及兩房。

陳永傑稱，本月陸續有新盤推出，包括長沙灣及天水圍區，銷售理想的話相信全月一手錄1,500至1,800宗成交，帶動全年突破2萬宗。樓價方面，陳永傑指最新CCL按周略有回落，未來兩三星期亦好大機會繼續向下，相信會逐漸蒸發上半年升幅，料月底前再有1%至2%下行空間，全年或維持1%至2%升幅。

美聯物業住宅部行政總裁布少明料12月中後期樓價微調向下。（翟梓謙攝）

美聯布少明：今年一手屬「豐收年」

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，入票分布中，五成來自九龍區，用家投資者比例為七三比。該行有約七成出席率，有一組大手客買入兩間2房，涉資2,000萬元。

市況方面，布少明指12月需視乎天水圍新盤能否開售，若成功開盤一手或錄1,200至1,300宗，否則錄1,000宗或以下；全年有機會錄2.2萬宗一手成交，屬豐收的一年。

二手方面，受累於社會事件影響，加上聖誕假期市況傳統放緩，料全月錄3,000至3,100宗，按月下跌兩成；他又料，12月中後期樓價微調向下。