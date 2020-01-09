新地旗下TOWNPLACE SOHO本季起招租　首批50伙　租期最短1個月

新鴻基地產（0016）全新住宅租賃品牌「TOWNPLACE本舍」，早前推出旗下首個項目TOWNPLACE KENNEDY TOWN（前稱：雋庭），現正推出另一新項目TOWNPLACE SOHO。

新地Signature Homes總經理官曉霓稱，項目本季開始分期招租，首批提供50伙，月租2.2萬元起，平均呎租80元。

官曉霓表示，為迎合新世代市場，項目主打細單位，當中六成為開放式及一房。租期由一個月至一年，租賃模式包括服務式、連傢俬及自備傢俬。

首批近半單位為服務式住宅

官氏稱，首批一半為服務式，20%連傢具，30%無傢具，近期接獲租務查詢，最快農曆新年後正式推出，最快3月入伙。她補充，服務式與無傢俬租金相差10%至20%，服務式的開放式單位2.5萬元起。

項目位於中環堅道18號，提供293個單位，由開放式至4房單位，實用面積介乎286呎至1,092呎。單位外望維港海景及市區、香港動植物公園，金鐘及中上環和內園泳池等不同景觀。

新地今日（9日）開放三個現樓示範單位，其中28樓A室，實用面積570呎，三房設計；28樓B室實用面積358呎，屬一房間隔；28樓E室兩房戶，實用面積460呎。