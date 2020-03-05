OCEAN MARINI開放3房示位 日內開價最少101伙

會德豐（0020）旗下日出康城第IXC期「OCEAN MARINI」首度開放無改動示範單位，單位參照第1A座38樓B室，實用面積814呎，三房連儲物室間隔，屬海景單位。

會德豐地產常務董事黃光耀指，日內希望公布首批價單，最少涉101伙，及後公布付款方式及銷售安排，本周末開放示範單位，預料最快可3月中開售。

黃光耀稱美國減息有利供樓人士。（龔嘉盛攝）

他表示，美國帶頭減息半厘，香港將維持低息環境，對供樓人士有利，屬樓市的利好消息。

對於疫情影響，黃光耀稱在睇樓方面有特別安排，為準買家感覺安心，現場有防疫措施，準買家需要帶口罩、量體溫。若14日內從境外回來不適宜參觀樓盤，發展商會安排定時清潔展覽廳，並會控制睇樓人流。他又指，項目設有網上睇樓及登記，3個示範單位會上載至網站，預計今次會有較多準買家選擇網上登記。

項目提供530伙，標準單位由472呎至1,062呎，特色戶由450呎至1,476呎。標準2房有324伙，佔整體單位64.4%；標準3房有108伙，佔21.5%；標準4房有54伙。

會所「CLUB MARINI」超過4.4萬呎，樓高3層，有室外無邊際泳池、室內泳池、按摩池、24小時健身室。