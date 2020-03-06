OCEAN MARINI首批101伙　 折實呎價14688元

會德豐（0020）旗下日出康城第IXC期「OCEAN MARINI」公布首張價單，涉及101伙，全屬2房，折實價由654.6萬至951.1萬元，呎價13,249元至15,710元，折實平均呎價14,688元，視周末參觀情況再落實登記安排。

項目首張價單包括101伙，分布於1A座及1B座，包括52 伙兩房連開放式廚房、24伙兩房、23伙兩房一套連書房，以及2伙平台特色戶。實用面積472呎至616呎，售價840.2萬至1,220.8萬元，呎價17,006元至20,165元，平均呎價18,853元。

項目提供6種付款方法，最高折扣22.1%，折實價由654.6萬至951.1萬元，折實呎價13,249至15,710元，折實平均呎價14,688元。發展商稱，折實市值7.7億元，超過2成單位折實價低於700萬元。

明日向公眾開放示位

項目明日開放參觀示範單位，另網上設有虛擬睇樓。發展商稱，售樓處已特別進行間隔，令客人之間減少接觸，另外會安排消毒工作。發展商只安排最多80人同時參觀示範單位，其他輪候睇樓客則獲派籌，於指定時間再前往參觀。

中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑指，農曆新年後樓市有如點穴，但近期一二手變得「好旺」，主要是價跌量升，最新公布的中原城市領先指數CCL下跌1.78%，屬4年最大跌幅。他認為未來發展商推盤要低市價5%至10%才有吸引力，相信項目首批可售出逾9成。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，近期將軍澳區呎價約16,000元，是次項目開價低市價10%，肯定首批可以沽清。他又指，近日業主議價態度轉為強硬，相信樓價跌勢將喘定。