【新盤戰報】OCEAN MARINI傳已售出約190伙

會德豐（0020）日出康城第IXC期「OCEAN MARINI」今日進行首輪開售，涉208伙。《香港01》今日直擊項目最新銷情。

【17:50】傳已售出約190伙

消息指項目已售約189伙，剩餘單位多為1A座的A﹑B室，以及3房及4房的大單位，2房戶只剩餘不多。

【13:00】暫售逾100伙 套現8億元

會德豐地產常務董事黃光耀稱，正進行B組時段揀樓，買家出席率達9成，已有超過100伙獲買家選購，佔可推售單位近一半。

他透露，A組時段售出13伙，其中3組客人買2伙，最大手客買入3房加2房，涉資2,200萬元。他又指，出席人士近100%揀到心水單位，項目暫套現8億元，料今日可錄理想銷情。

【11:20】A組大手已售出13伙

會德豐地產常務董事黃光耀稱，OCEAN MARINI首輪發售收票理想，A組已售出13伙，剛進行B組，仍以分流分段形式進行。

他表示，對今日銷情有信心，今晚加推視乎銷情結果，相信加推單位定價有溫和提升。

黃光耀補充，暫時每個銷售時段將不多於50人，而售樓處已安排不同位置讓客人等候。

【11:15】港鐵鄧志輝：賣樓安排有分流

港鐵物業總監鄧志輝指，將軍澳及日出康城多個月沒有新盤推出，樂見今日有新盤開售。他又指，希望日出康城商場下半年可以如期落成。

對於項目銷售安排，鄧志輝認為安排好好，發展商有系統地分批銷售，並無輕視疫情，比起過去售樓處人山人海，是次分流安排做得好。

港鐵物業總監鄧志輝（圖左）表示，冀日出康城商場可於下半年落成。（翟梓謙攝）

【10:40】中原陳永傑：買家抱「供樓平過租樓」心態

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行客戶出席率約有6成，A組時段有3組客買2間，都是自住用途，預期有望即日沽清首批單位。

他又稱，九龍主區客佔6成，A組頭籌都是來自九龍區，買家以年青人為主，均抱「供樓平過租樓」的心態。陳永傑稱，考慮近期利率下跌，相信一二手將會很旺，因為物業已被視為商品，以抵銷貨幣貶值，作避險工具。他預期，全月一手成交有望突破1,000宗。

中原陳永傑料本月一手成交達千宗。（翟梓謙攝）

【10:15】B組客人陸續排隊入場

據現場所見，B組買家時段約有逾百人排隊。準買家馮女士表示，有意買入單位自住，計劃長線持有，不太憂慮疫情。

區內客蘇先生表示，是次屬首置，計劃斥資800萬元買入三房單位，作自住用途。他補充，本身於日出康城居住，認為區內方便。他擔心疫情發展及股市波動，但「始終都要住」。

【09:20】美聯布少明：客戶出席率約8成

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，客戶出席率8成，其中九龍客佔6成，港島及新界區佔4成。他預計，項目有機會沽清，估計租金回報達4厘。他又指，該行A組客只有1組買家買入2間，預計斥資約1,400萬至1,500萬元。

美聯布少明預計，項目租金回報達4厘。(翟梓謙攝)

【09:05】A組時段約有50人出席

據現場所見，A組大手時段現場約有50人出席。發展商亦為買家準備一連串防疫措施，包括進入售樓處前量度體溫。

項目於昨日下午5時截票，發展商稱累計收逾3,800票，當中超過100個為A組登記，以首輪推售208伙計算，超額認購18倍。