【新盤戰報】OCEAN MARINI加推51伙　逾九成為海景戶

迎冠肺炎疫情持續，惟新盤市場熾熱，會德豐（0020）日出康城第IXC期OCEAN MARINI上周進行首輪銷售，208個單位即日沽出九成，發展商最新加推第5號價單共51伙，平均呎價為16,383元，較首批呎價14,688元高出11.5%，撇除樓層景觀等因素，仍屬原價加推。

第5號價單涉51伙，有98%為海景單位，包括12個兩房連工作間、19個三房一套連工作間單位、8個三房一套連儲物室單位、10個四房單位及2個特色戶，實用面積介乎539至 1,062平方呎，買家可享最高22.1%折扣，折實售價為843.6萬至1,776.4萬元，折實呎價為15,319至18,094元，平均呎價為16,383元。

發展商表示，項目已累售189伙，套現約16.2億元。連同昨日推出的51伙，新推出的兩張價單折實平均呎價為16,202元，折實後有38%單位低於1,000萬元，料折實可套現12億元。

料下半年樓價升5%

美聯儲再度減息1厘，會德豐地產常務董事黃光耀表示，減息帶動環球利率進行調整，加上量化寬鬆措施，均會對香港物業市場具有幫助，可減輕供樓人士負擔。

對於美國再度減息，並推出7,000億元量化寬鬆措施。黃光耀認為，減息及新措施將帶動環球利率進一步調整，有助本港物業市場，減輕供樓人士負擔，而資金或流向樓市，料下半年樓價將升約5%。