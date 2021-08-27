全球四分一人有意在未來一年搬屋

新冠狀病毒對全球住宅買家置業的意慾出現影響，萊坊今日（27日）發佈《全球買家調查》，調查結果顯示全球19%的受訪者在疫情開始後搬家，其中，澳大利西亞和北美的增幅更達25%。至於未有搬家的受訪者表示，隨著疫情持續，20%人會考慮今年內搬家，料全球置業意慾持續。

近五成香港受訪者估樓價升1%至9%

調查來自萊坊在49 個市場的 900 多個客戶，萊坊國際住宅研究部主管 Kate Everett-Allen表示，超過三分二的受訪者預計，他們目前居所的樓價將於明年上漲1%至9%。其中於本港，49%的受訪者認為他們現居住所的樓價，在未來12個月內上升1%至9%，另外19%則認為樓價能升逾10%。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，由於約68%受訪者認為香港住宅樓價在未來一年將會繼續上升，儘管仍未恢復通關，預料市場的購買氣氛持續高漲，更多準買家希望在樓價再次大幅上升前入市或上車。

搬家的取態上，傾向在未來12個月內搬家的受訪者中，選擇搬到市中心的人佔38%，選擇搬到郊區的人佔33%。當中，46% 的受訪者表示有意購入獨立屋或別墅，而對公寓的需求由去年的12%上升到 9%，反映受訪者對面積更大、更寬敞的公寓和市中心臨時公寓的需求上升。

此外，隨著北美和亞洲買家的需求超越全球平均數，受訪者對滑雪渡假屋的需求亦由去年的11%上升到今年的18%。

此外，愈來愈多買家傾向選擇較環保、節省能源的居所。84%的受訪者表示，能源效率對他們未來居所很重要。更有28%的受訪者表示，如果未來環保效率和法規對樓價有直接影響，有機會為此置業，亦有約27%的受訪者願意支付更高的樓價置入較環保、節省能源的居所。反映受訪者對環保要求增加。