啟德THE HENLEY III 最快下周初展開次輪銷售

恒地（0012）旗下啟德新盤THE HENLEY III 正部署次輪銷售，恒地營業（一）部總經理林達民今（14日）表示，THE HENLEY III 截至今午3時暫收1,136票，以加推81伙計，超額認購逾13倍，本周將上載新銷售安排，最快下周初次輪開售。

他又指，短期內有機會加推，並有加價空間。他續指，現時項目向海景單位採惜售策略，已推出單位中約一成為海景單位。項目迄今累售72伙 ，套現約6.57億元，其中第3B座29樓B室，實用面積540平方呎，呎售33,163元，暫為項目第3期最高呎價紀錄。

THE HENLEY III上周加推81伙，實用面積229至778平方呎，折實售價615.98萬至2,543.24萬元，折實平均呎價28,803元，較首張價單折實均價28,200元，高約2.1%，整批折實市值約9億元。