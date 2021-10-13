中原按揭：第三季新取用按保宗數、金額同創季度新高

9月份新取用按保宗數及金額，再創有紀錄新高，中原按揭董事總經理王美鳳表示，期內新取用按保宗數為2,490宗，按月增加6.1%，新取用按保金額逾137億元，按月再升3.3%，此數字較主要反映6月至7月份市況。

另一方面，隨著樓價於歷史高位爭持，成交拉鋸致買賣有所放緩，影響9月份新批按保貸款金額按月下跌11.9%至255.8億元；期內新批按保宗數為4,473宗，按月亦減少12.5%。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年第二季樓巿交投活躍，加上按保使用率持續高企，帶動第三季新取用按保貸款額創新高。據香港按證保險數字，今年第三季新取用按保金額按季增加13.8%至393億元，宗數共7,014宗，按季增幅達11.3%，宗數及金額同樣創有記錄以來的季度新高。

由於今年第三季二手交投縮減，導致第三季新批按保金額減少10.4%至848億元，季度宗數亦減少11.1%至14,955宗，但宗數及金額仍是紀錄的季度次高，這亦將影響第四季新取用按保量回落。

王美鳳指，新取用按保數字反映滯後巿況，數字表現理想是因為高成數按保貸款量維持高企，除因為現時按保計劃的使用率較高、買家對於高成數按揭的需求持續外，亦基於今年樓市持續暢旺，根據土地註冊紀錄，今年3月至7月份，整體住宅成交登記量均逾7,000宗，屬大旺水平，較去年同期大幅增加37%。由於現時1,000萬或以下樓價之成交佔比高達七成，故此樓市交投明顯增加，同步推動按保貸款量上升。

王美鳳預期，第三季樓價在歷史高位爭持，業主叫價進取，令部份買家未有高追，加上一手熱賣，搶去二手市場部份客源，導致季內二手交投放緩，2021年9月份二手私人住宅買登記錄3,591宗及332.7億元，較8月的4,427宗及399.5億元，分別下跌18.9%及16.7%，由於按保逾八成申請源自二手樓， 二手交投放緩將致令未來按保數字回落。