信和﹕上月旗下商場營業額按年升25%　回復至疫情前水平

政府在上月派發第二期消費券，為本地零售及消費行業帶來新動力。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，於政府消費券計劃及連串推廣活動的帶動下，旗下商場上月份營業額及人流，分別按年錄得25%及15%；又指出已回復至疫情前水平，消費氣氛暢旺。

為進一步鼓勵市民前來消費，信和集團旗下三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地從明日（10日）起至明年1月30日，與WeChat Pay HK合作推出「一掃狂賞」獎賞活動！S⁺ REWARDS會員於指定日子親臨上述三大商場，並使用WeChat 應用程式掃描場內大電視不定時出現之二維碼，即有機會搶得最高合共170元S現金券，推廣期內每人最多可獲得510元S現金券。

除此之外，WeChat Pay HK繼續推出「每週狂賞印」活動，每周集齊3個印花即可換領3元通用電子現金券。

從本月已的一連三個月，每逢10日、20日及30日，S⁺ REWARDS會員只須於屯門市廣場、奧海城及荃新天地，使用WeChat應用程式掃描場內大電視上不定時出現的二維碼，即有機會搶得價值HK$100、HK$50或HK$20 S現金券一張。

顧客成功用WeChat 應用程式掃瞄二維碼並取得優惠券後，須即日到同一商場禮賓處憑該WeChat優惠券換領 S現金券。於商場內指定商戶憑WeChat Pay HK消費滿指定金額便可使用相應之S現金券。優惠為「滿HK$200減HK$20」、「滿HK$500減HK$50」或「滿HK$800減HK$100」。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，WeChat Pay HK一直致力為消費者提供便捷的流動支付體驗，對今次可以與信和旗下商場聯手推出「一掃狂賞」獎賞活動很高興。通過簡單新穎易玩的活動形式，將消費券加碼。消費者可盡情享受購物樂趣，繼續通過消費振興本地經濟。公司期待與信和以及更多商戶及機構合作推出活動，為消費者帶來更多驚喜，購物同時盡享不同優惠，一同帶動本地經濟復蘇。