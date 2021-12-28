上月每100宗私樓轉手4宗要蝕　平均每宗賺幅67%年內最差

利嘉閣綜合土地註冊處資料所得，11月全港2,379宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共2,285宗，佔比96.0%，為短暫回升一個月後再次下跌，並屬實施樓市辣招同年的2010年8月以來的136個月（逾11年）新低。

按物業區域劃分，新界區表現最理想，以96.9%之數成為獲利成功比率最高的分區，惟按月跌0.1個百分點；港島區居次，報95.0%，按月跌2.2個百分點；至於九龍區最為落後，僅錄得94.9%，按月跌1.4個百分點。

按物業轉售價格分析，樓價介乎801萬至1,000萬元的中高價樓組別，獲利比率表現最好，錄得98.5%，且按月升1.3個百分點，涉及宗數517宗；此外，601萬至800萬元組別，月內獲利比率達96.3%，雖按月少1.4個百分點，仍優於大市並成為獲利比率次高的組別。

11月賣樓「損手」個案84宗

數據又顯示，今年11月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為66.8%，按月跌5.5個百分點，除連跌兩個月外，更創今年以來新低。當中，帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私樓買賣比例為42%，按月跌0.5個百分點，共錄999宗；至於帳面錄得虧損者有84宗，佔比按月增至3.5%，而平手的個案有10宗，佔比0.4%，按月微跌0.2個百分點。

11月份嘉湖山莊每宗轉手個案平均賺幅逾1.25倍。

另一方面，11月份10個獲利登記最多的屋苑，佔7個達到百分百獲利，每宗平均賺幅介乎最少的37.4%至最多的125.3%不等。當中，嘉湖山莊每宗轉手個案平均賺幅最高，達逾1.25倍。至於榜內賺幅最低者為日出康城，平均每宗只賺約37.4%，其次為珀麗灣的48.5%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市好壞消息參半，股市第三季起持續反覆下挫，拖累樓市氣氛，市場對通關在即有憧憬，同時，變種病毒威脅及股市進一步回落，導致業主及買家持續拉鋸，暫未見有明顯方向，市場往往同時出現高價及蝕讓成交的情況。

綜合而言，他預期12月份二手私樓轉售獲利比率料維持在約96%的水平窄幅徘徊；至於平均每宗賺幅亦料處於66%至68%之間的低位橫行。