境外物業投訴大跌近七成　地監局：規管本地代理不能解決問題

地產代理監管局去年開立331宗投訴個案，按年增加4宗或1.2%。去年最常見的投訴性質中，「發出違規廣告」一類佔121宗，按年增加53%，大部份屬於網上廣告，以及涉及提供不準確資料或發出廣告前未獲業主書面同意等。至於涉及一手住宅物業有關的投訴佔54宗，按年減少8宗或12.9%。

問題源於境外發展商行為

該局又指出，去年共開立21宗有關境外物業的投訴個案，較2020年的66宗，大幅減少68.48%。地監局主席廖玉玲強調，局方透過這些投訴發現，絕大部分的問題是源於境外發展商的行為而非地產代理的行為。對於消費者委員會去年提出的建議，她表示，地監局正與政府及地產代理業界作出討論及研究。同時，局方會繼續教育消費者購買境外物業可能存在的風險。

去年撤銷34個牌照、暫時吊銷16個牌照

巡查工作方面，地監局去年共巡查一手樓盤銷售點1,438次、地產代理商舖931次，並就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1,181次抽查。另外，共抽查網上物業廣告1,062次及網上物業廣告平台568次。在上述所有巡查及抽查期間，局方共發現163宗違規個案，大部分涉及違規廣告 。

局方去年對426名持牌人或前持牌人採取制裁行動，包括撤銷34個牌照及暫時吊銷16個牌照。