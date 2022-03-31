中原按揭：2月新申請按揭宗數跌37%　創六年新低

2月份第五波疫情進入嚴峻時期，影響睇樓量和樓市交投，連帶拖累2月份按揭申請量顯著下跌。中原按揭董事總經理王美鳳指，據金管局最新住宅按揭統計，今年2月份新申請按揭宗數連跌三個月，按月驟減37.2%至6,592宗，創自2016年2月份後六年新低。

2月份新批按揭金額按月減少37.7%至263億元，創兩年新低，宗數按月跌38.7%至5,274宗，宗數創過去六年新低。由於年初樓市已受第五波疫情影響，導致2月份新取用按揭金額按揭亦減少23.6%至240億元，宗數按月減少22.8%至5,044宗，金額及宗數亦同樣創過去一年新低。

王美鳳預期，第五波疫情趨向緩和，樓市氣氛逐步扭轉，3月樓市交投量見反彈，將帶動3月按揭申請量回升，相信待4月社交距離措施逐步放寬下，積壓多時的購買力將顯著釋放，利好第二季按揭市道。

此外，H按選用比例持續高企，最新數字為97.3%，較1月份回升0.8個百分點。王美鳳表示，雖然近月港元拆息較去年低位有所上升，但H按實際息率仍處約1.6厘水平，仍較P按息2.5厘有明顯差距，故此H按選用比例仍然會維持高市場比例。

她預期，今年拆息以至按息逐步由「超低水平」回升至「低水平」，仍屬低息水平，相信H按仍會繼續主導巿場。