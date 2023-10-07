香港仍是投資者樂土嗎？港府公佈招商引資成果　冀好消息陸續有來

日前港府新成立的「引進重點企業辦公室」公布，成功引入約30家大型企業，未來數年將在港合共投資超過300億元，創造約1萬個科研和管理職位。創新科技及工業局局長孫東表示，今輪引入的約30家國內外公司，雖然均屬國際化科研龍頭企業，但是目前未有向任何一家承諾批出北部都會區用地。



這是近期比較利好的消息，孫東局長是科研出身，由他去引進大型企業是最合適人選，香港擁有一國兩制獨特優勢，各國資金自由進出，無論國內龍頭或國際企業，在港開設總部有助業務加速發展。不過現今國際環境複雜，到處都在搶企業，香港應該更進取一些，仿效其他國家提供優惠，以初期免費的北部都會區用地，作為招徠吸引大型國內外企業，效果將會更為顯著。

蔡志忠指出，當局大力推動的「香港夜繽紛」，幾個新開設的夜市熱點，似乎也是旺丁不旺財，起不了太多經濟效益。（廖雁雄攝）

政策更大突破 方能援助經濟

本港經濟疲弱，營商環境受挫，在剛過去的中秋節和國慶假期間，人們憧憬的遊客沒有明顯增多，消費市場也沒有太大增長，零售飲食旅遊等業界嘆生意未如預期；與此同時，當局大力推動的「香港夜繽紛」，幾個新開設的夜市熱點，似乎也是旺丁不旺財，起不了太多經濟效益；還有港府賣地愈賣愈縮，近日只推出大嶼山長沙一塊小型住宅用地，商業用地已連續幾季沒有出售了，看來庫房主要的賣地收入來源也在進一步萎縮。或許港府政策方面需要更重錘出擊，來一個更大的突破，才能援助經濟於水火之中。

期待行政長官李家超本月25日公布的《施政報告》，政策目標毫無懸念要全力救經濟，尤其是以財政司司長陳茂波為首的財金官員，再不獻計拯救經濟便會讓社會各界質疑。至於負責醫務衛生、保安部門、民政事務等等的官員，他們不太了解經濟狀況情有可原，但如果財金官員明知道經濟開始衰退，甚至惡化，依然任憑其繼續惡化下去，便有點不負責任，情況跟內地官場一樣，為官之道需要有使命與擔當。

蔡志忠指出，港府賣地愈賣愈縮，看來庫房主要的賣地收入來源也在進一步萎縮。或許港府政策方面需要更重錘出擊，來一個更大的突破，才能援助經濟於水火之中。（資料圖片）

面臨財政壓力 需要穩定軍心

前商務及經濟發展局局長馬時亨日前公開指出，香港經濟目前處於20年來最差時刻，作為香港經濟龍頭的金融業處於「捱打」狀態，他說：「無人（公司）上市，銀行、律師行、會計師行都無生意。」不單止金融股市方面的稅收銳減，賣地收入和樓宇買賣的印花稅等也一落千丈，目前港府的儲備只剩下不夠7,000億元，只足夠1年的公共支出，政府應推出更加進取的措施應對，想辦法增加港府的各項收入，否則明年赤字繼續擴大，迎來更大的公共財政壓力。

當務之急，減免股票印花稅以及為樓市撤辣或減辣已到了刻不容緩的地步。促進股市及樓市的交投，刺激各行各業的經濟流通至關重要。措施務必多管齊下方為有效，而且要不斷公布好消息，例如投資移民計劃應盡快出爐，引進人才、企業、家族辦公室等等也要不定時對外宣佈，籍此挽回市場信心，也支持經濟，安定軍心。

近來許多移居國外的朋友查詢香港狀況，似乎有意回流。或可能是他們在國外的營商、生活、工作並不十分如意，包括移民至新加坡朋友，也感受到星洲政府開始在嚴密調查，凍結甚至沒收中國移民的所謂「非法」巨額資金。在如今這個紛亂的世界，有人天天大聲疾呼熱愛香港，又不肯作出投資。關於愛香港的定義，我認為就是像我們這些真金白銀投資香港的人，因為我們相信，香港一定會追回失地，恢復昔日的繁榮，依然會是全球投資者的樂土。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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