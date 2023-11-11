環顧各大都市　香港仍是好地方？　力谷樓股經濟、土地不再流標！

執筆之時，電視新聞正在播放直至今年10月份，已經有7萬名通過高才通計劃獲批的優才和專才進入香港，比原本的目標多了1倍。行政長官李家超高興地指出，這證明香港仍然是全球最吸引人才的地方，他為此感到十分驕傲。盡管如此，也希望這些優才生和高才生能夠早日找到理想工作，長留香港，發揮個人專長，貢獻香港也成就自己。



在筆者的眼中，香港從來都是好地方，縱然近年經濟不景氣，社會也發生很大變化，但仍然難以改變我的看法。很多朋友提出質疑，認為香港已經褪色，從這麼多人移民外國的例子就是一個證明。說得也有道理，我承認香港和從前的確有些不同，可是其他國家或城市何嘗不也是在改變中，他們也並非向好的方向發展。

為何人才開始從獅城、倫敦、日本、台灣回流？

就以我們喜歡與之作比較的城市為例，如獅城新加坡、英國倫敦、日本東京以及寶島台灣，看看事態如何發展？新加坡採取「先寛後嚴」的策略，近幾年寬鬆地大量放進國外（尤其是中國）的資金和企業，據說有逾1,000億美元的資金流入獅城，這大部份是搶走了本來要進入香港的投資者。正當香港懂得婉惜之時，最近發現部分資金和人才開始回流香港，原因為何？還是覺得香港好！新加坡市場比較小，缺乏能夠完整發揮的營商平台，資金與人才忽然大量湧進，自然難以消化。眼見資金氾濫，獅城政府動起腦筋，開始調查這些中國富豪移民的資金來源，結果不單止要凍結，還沒收了近200億港元資產。這只是冰山一角，調查剛剛開始，人心自然也惶惶。

港鐵公司東涌東站第1期項目截標時竟現「零入標」，即日流標收場。（港鐵圖片）

英國又如何？倫敦是最多港人移民的城市，這當然有其歷史背景原因。拿BNO的港人移民英國條件是要留英5年+ 1年，就是移居英國6年才能入籍。可是歐洲戰事彌漫，難民大量湧入英國，新移民找工作變得愈來愈難，如何渡過這6年漫長的生活難關？於是有人開始回流，難忘香港昔日的歡樂時光；當然，有錢人移民英國比較容易，他們尤其喜歡投資倫敦的房地產，不過由於當地經濟差物價高，租務市場表現疲弱，租金回報愈來愈少，與此同時，貨幣貶值也帶來巨大損失，近幾年移民英國不見得有什麼好消息，反倒見到不少人開始回流香港發展。

至於東京也好，台灣也好，也沒什麼好消息，日本經濟雖然不錯，日元卻大幅貶值，買賣樓稅率挺高，雖有升值，全部輸了匯率，可謂得不償失；台灣是一個選舉之都，每天的新聞就是如何拉票、選舉、支持哪位候選人等，執政者忘記了經濟民生問題，企業早已往外發展，有錢人也不會留在台灣，此處不僅經濟不景，還經常有地震颱風水災，更隨時要被回歸大陸，故與其要移民台灣，不如留在香港發展更好，反正都是中國人的地方。

衰退比別人少 香港仍然有吸引力

說來說去，正如著名歌星羅文與甄妮的經典名曲「世間始終你好」那樣，香港最終仍是世界上最好的地方！因為世界戰爭蔓延、中美貿易糾紛、中西制度之爭等等，無人能夠獨善其身。正是大家都在退步，如果香港退步比較少，能夠保持一國兩制的獨特地位和優勢，讓優良傳統文化繼續傳承，將不良和衰退的部分盡量減少，自然仍有其吸引人的地方。

未來的日子，香港必須做好準備，全力以赴推谷經濟。如今樓股雙雙不振，如何激活股市交投，創造IPO上市商機，保持國際金融中心地位；同樣地，如何讓樓市恢復正常成交量，不一定要做到有價，但必須要有市，有成交經濟就有流通機會。地皮不可以總是流標，如變成一種常態會讓人笑話，近日港鐵公司東涌東站第1期項目臨海優質地皮沒有人落標，是香港歷史上第二次沒人問津，甚為可惜，值得引以爲鑒。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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