既然「先免後徵」是良策　為何千呼萬喚始出來？｜蔡志忠

日前房屋局局長何永賢在立法會會議上表示，一直有動態監察市場情況，包括物業成交量及樓價走勢等，雖然自政府發表《施政報告》以來首次置業數目未見大幅上升，但外來人才買樓印花稅「先免後徵」機制於推出一個月內已收到132宗申請，何局長表示設立「先免後徵」機制是希望早日吸引人才成為香港居民。



七千名人才置業支撐經濟

很明顯，措施一推出立即取得成效，這132個申請意味著將有132個單位成交，對現今疲弱的物業市場起了非常大的作用。正如今年10月份的總體物業成交有2,938宗，其中住宅大約佔1,800宗至2,000宗左右，也就是說，過去一個月通過高才通進入香港的外地人才，買住宅的比例高達7%左右。筆者預期，數字仍會不斷增加，到了明年第二季之後，到達香港的人才會陸續找到適合工作並開始安定下來，到時此類買房個案也將大幅上升，假如已到達香港的71,000名人才當中，有1成即7,000人買房，香港的住宅市場將能夠止跌回穩。

置業是人生重大決定，一旦買了房就表示這些人才願意長留香港發展。這樣既可留住企業人才，填補嚴重流失的空洞，又可支撐疲弱的樓市，幫助經濟復甦和穩定從業員工作，可謂一舉多得。筆者早於去年開始已經多番於媒體報章撰文，建議政府盡快優化樓市政策，後來社會上又有不同階層人士提出類似意見，經過近一年大家不斷的努力，港府終於願意作出修訂。

「先免後徵」是好政策，為什麼仍然要千呼萬喚始出來？原因是多年來港府財金官員一直不斷強調港人優先政策，意即香港首置者仍然覺得樓價高，必須再跌一點，讓他們能夠優先購買私人樓宇。結果當然有不少年輕人成功置業，但樓市一直呈下降趨勢，樓價在高位下跌兩成，負資產個案已衝破1.1萬大關。直到近期港人開始不熱衷於買樓了，港府才願意推出優化樓市政策，將優才、專才買樓的印花稅從「先徵後退」改為「先免後徵」。

盡快公佈資本投資者入境計劃詳情

結果怎麼樣？減辣措施推出一個多月，社會上的反應都很正面，沒有聽到任何反對聲音，事實證明好政策必須大膽果斷推行，以提振經濟、改善民生為出發點，施政就無須畏首畏尾。當然，也應該照顧社會各階層利益，鼓勵年輕人努力儲蓄上車置業是好事，但如今環球經濟不景氣，內地和香港的中小企業百上加斤，樓市是經濟重要支柱，因此不可令樓市出現斷崖式暴跌，讓樓價有序下跌才是一個健康市場。

筆者無意過於負面評論經濟前景，奈何市場充滿悲觀情緒，複雜的地緣政治加上利率居高不下，營商環境變得非常困難。相信以現今香港內外經濟狀況，無論使出什麼招數也難以拯救中小企業於水火之中。那麼還有甚麼政策較有積極作用？就是盡快公佈資本投資者入境計劃的措施內容，讓世界各地優秀人士申請，此政策帶來資金、人才、商機等，也是非常好的利民紓困措施，門檻宜定得低一點更好，比如資金能夠投資工商舖等。移民計劃已經出台近年了，為什麼還沒有詳細內容？幾年前香港已經失去了吸收資金、企業的黃金機會，今天就不要再輕易錯過了。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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