沒有達成協議的高峰會　卻有充滿意義的正能量！中港經濟露曙光？

中美兩國元首高峰會順利在美國三潘市的斐洛里莊園舉行，雙方在禁毒、氣候等相對較簡單的問題上達成了共識，雖然在貿易、科技、台灣及南海等重大議題無法取得突破，但兩國均旨在爭取緩和關係和解決國內經濟問題，因此這次會面是成功的，起碼可為兩國帶來一段時間的和平相處，絕對是充滿意義的正能量。所謂人類本是共同體，合則兩利，鬥則俱傷，“我們堅信中美關係前途光明！”



筆者認為通過這次會面可緩和雙邊關係，兩國文化制度不同，難免出現意識形態之爭，雙方要確保競爭不會演變成衝突，也必須負責任地管控競爭，否則假如發生衝突誰都承受不起。說得正是，美國應該明白，今天的中國可不是俄羅斯，美國可以插手俄烏戰爭，干預巴以衝突，但絕對不可以向中國發起戰爭。同樣道理，刻意打壓中國的經濟發展，實施單邊主義和加徵關稅等，也同樣會傷及自己，是兩敗俱傷的愚蠢行為。

地產代理艱難 每13.5人開一單

或許是中美關係有緩和的緣故，近日股市出現反彈，讓寂靜的市場帶來一點希望。香港股市與樓市是經濟火車頭，今年可謂雙雙重挫，筆者所指的不僅是股價與樓價下跌，股價下跌不少人被追「孖展」斬倉，樓價下跌同樣讓銀行Call Loan（追收貸款差額）；而且成交量的嚴重萎縮，真正打爛了許多打工仔的飯碗。希望這次股市不只是虛火上升，筆者更期盼能夠帶動經濟復甦，增加樓市交投，不要讓金融中心變成一潭死水。

蔡志忠期盼能夠帶動經濟復甦，增加樓市交投，不要讓金融中心變成一潭死水。（資料圖片）

說到樓市低迷苦況，真是幾十年罕見，上月份（10月份）的成交量，包括住宅、工商舖和車位在內，竟然只有2,938宗，平均13.5個從業員只能促成1宗交易，而這宗生意可能只是一個車位的買賣，由於顧客普遍要求回佣，最終經紀實際收取的佣金可能只有幾萬元而已。13個經紀平均合共賺取幾萬元，如何飬妻活兒、維持生計？

龍頭代理被告合謀定價

近期轟動市場的合謀定價個案，競委會向某龍頭地產代理提出訴訟，是有史以來地產代理界第一次。事件某程度上反映今天物業市場的艱難，由於出貨非常困難，急於賣樓的地產商或業主，唯有提高佣金鼓勵地產代理盡力推銷，表面上代理或者可以賺取5%至10%佣金，但聰明的顧客要求回佣高達總數的80%至90%，代理公司實際收取的服務費最後可能只剩10%至20%，真正是「好睇唔好食」。

以上情況十分普遍，嚴重影響地產公司生意，即使是行業龍頭公司，處於寡頭壟斷地位，生意仍然年年虧損。也可能是迫於無奈，幾家龍頭代理公司高管才會有此等定價事件出現。憑良心講，以今天的市況，即使收取買賣雙方2%佣金（董事批準還可以再減），此等規定並非開天殺價的暴利行為，筆者明白社會人士對地產界有提升專業水平的期望，但如今代理營商環境惡劣，還要惹上官非，筆者一邊表示譴責，一邊寄予同情。

蔡志忠指，聰明的顧客要求回佣高達總數的80%至90%，代理公司實際收取的服務費最後可能只剩10%至20%，真正是「好睇唔好食」。（資料圖片）

俗話說「船到橋頭自然直」，近期樓市的不利因素不斷湧現，例如土地競投招標沒有人入標、負資產個案衝破1.1萬宗、銀行向業主Call Loan、第4季樓價跌幅擴大等等，利淡消息一浪接一浪。不過物極必反，壞消息盡出，市場就可能到了轉捩點。我們不妨也看看利好因素，比如中美關係緩和，美國理應不再大力打壓中國經濟發展、美國通脹放緩使息口開始見頂、資金流入香港成全球最大財富管理中心、優才和高才的「先免後徵」暫見成效等等。筆者一向強調，看事物要分兩面看，好時不要想得太好，差時也別想得太差，堅守陣地，管控好自己，做好財務風險管理，最終一定能見到曙光。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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