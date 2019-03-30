【中美貿易戰】剽竊知識產權　美媒：中國走美國舊路而已

中美貿易談判僵持不下的癥結之一，是華府指控中國偷竊美國知識財產。美聯社周五（29日）發表文章指出，美國大可不必嚴辭責難北京，原因是中國今日的做法，其實跟18世紀的美國同出一轍。

文章開首寫道，新興國家成為偷竊知識產權的巢穴，一名高官鼓勵國民剽竊外國的機械。在大洋彼岸的工業強權嘗試防止自以為是的新興對手獲取商業秘密，可是徒勞無功。

故事乍看來似曾相識，但時間軸其實是18世紀末到19世紀初，侵權「流氓」國家是美國，鼓勵剽竊的高官是當時的財長漢爾密頓（Alexander Hamilton），主要受害者則是英國。

中美貿易：美國首任財長漢爾密頓當時鼓勵國民剽竊外國機械，協助美國工業發展。（美聯社）

美國布朗大學（Brown University）沃森國際與公共事務研究所（Watson Institute forInternational and Public Affairs）主任安德烈亞斯（Peter Andreas）指出，「我們今日向中國傳遞的信息是，『照我說的做，別學我做的』。但事實上美國過去就是全球知識財產偷竊的溫床」。

兩百多年前，美國仍是缺乏技術勞工的年輕國家，在國家商業機密的觀點也與別不同，仍乎是依靠搶奪來進步。美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）2012年調查美國工業間諜的「骯髒」歷史，形容19世紀的美國就是今日的中國。

安德烈亞斯表示，「只有成為工業強權的龍頭後，才會擔當知識財產的衛士」。

中美貿易：美國2019年起訴華為及其子公司「23宗罪」，其中一項涉及華為2012年偷竊電訊公司T-Mobile，一項名為「Tappy」的機械人技術。（資料圖片）

漢爾密頓讓美國轉型成工業強權後，1791年主張美國需要「將歐洲各處的所有機器和部件弄到手」。在18世紀時，美國欲成為經濟強權，獲得高技術人員或行家與獲取硬件的目標同樣吸引。

英國為防技術外流，重罰輸出工業設備的份子；威脅獵頭公司員工，揚言每招攬一名英國技工到海外工作將被判監1年，但結果全都是白費心機。

漢爾密頓1791年授權財政部，向願意將「山寨版」的英國紡織機運至美國的英國工人發放生活津貼。據安德烈亞斯的著作指出，有英國人將棉花處理機器從倫敦走私至美國，獲美國貿易團隊重賞，該人有時甚至被稱為「美國工業革命之父」。

中美貿易：英國當時有一名紡織廠員工將英國紡織機的「山寨版」走私到美國，獲當地貿易團隊重賞。（美聯社）

福德姆大學（Fordham University）歷史學家本阿塔（Doron Ben-Atar）表示，不認為當今美國能有效阻止技術外流，「嘗試限制技術外流的歷史，是失敗的歷史」。

安德烈亞斯則表示，不反對美國對抗中國的剽竊行為，但回顧史實而言，大可不必嚴辭責難和義憤填膺。

（美聯社）