【一帶一路論壇】6國缺席　東盟＋歐盟2國現身

全球最大的政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）4月25日通過問Twitter指出，同2017年第一屆相比，沒有出席一帶一路論壇的國家領袖來自6個國家，包括波蘭、西班牙、斯里蘭卡、斐濟、土耳其及阿根廷。

歐亞集團分析稱：「當中沒有一個國家在「一帶一路」方面與北京不和，但地緣政治問題或成為其中一個因素：土耳其因中國對維吾爾族人的政策而與之華爭執，而波蘭1月以拘捕2名華為僱員，指他們涉及間諜活動。」

值得一提的是，跟2017年相比，此次峰會有8國高級別政治人物新加入，包括2個歐盟國家奧地利和葡萄牙，以及新加坡和泰國等東盟所有成員國。