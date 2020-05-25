【港版國安法】各媒體續予負評：中國行動將招致國際反對

全國人大宣布將會為香港訂立「港版國安法」，並由人大常委會納入《基本法》附件三，直接於香港行使，在香港以及國際社會投下一枚震撼彈。各國媒體繼續發表文章，部分指出為香港前途未來擔憂，以及批評中國政府的行動。

CNN：特朗普應向中國採取行動

美國有線新聞網絡（CNN）5月24及25日連續發表文章，指特朗普（Donald Trump）若不向中國採取行動，抗議其對香港的行動，將會衝擊美國的核心價值。

文章指出儘管美國若採取行動或會導致已受疫情傷害的全球經濟進一步下滑，但不予強硬回應將為中國開創無需為行為負責的先例。特朗普的團隊應說服特朗普本人，連同歐洲與世界各國，要求中國為破壞香港自治付出代價。

《紐約時報》：國安法只是開始

美國《紐約時報》25日發表文章，分析指觀看中國在各個領域上，包括南海造地、釣魚台、台灣、中印邊境等的事件，可見中國已不再擔心國際譴責，可以不受約束地行動。

文章指出中國已捨棄了鄧小平時代「韜光養晦」的原則，在其經濟、外交與軍事實力的明顯提高下，轉向一種截然不同的策略。文章引述牛津大學中國研究中心主任米特（Rana Mitter）指出，中國已「不再為自己的獨裁愧疚」。中國收緊對香港控制只是一個開始。

環球郵報：國際站起來反對中國

加拿大《環球郵報》25日發表文章批評，中國聲稱的保護香港居民免受外國威脅，實際如2019年北京所幻想的外國勢力干預香港事務一樣，真正的原因是因香港的自由感到羞愧。

文章批評中國的決議抹煞了香港的自治權，只向香港政提供兩個選擇，實施北京的措施，或通過黨要求的訂立匹配的法律。

文章稱北京希望香港能夠像中國大陸上任何一個城市一樣遵守法規，但這種法規是通過武力和恐懼來強制執行的。加拿大、英國、澳洲、美國等都已向中國提出反對，北京的行動正迫使民主世界捍衛香港。

日本經濟新聞：香港將失去經濟與國際地位

身在日本的經濟學家William Pesek在25日於《日本經濟新聞》撰文，指中國把無界線的「外國干預」定為犯罪，會令在港的設有辦事處的外國企業感到難堪，如高盛是否能否再質疑中國的國內生產總值數據使其業務面臨風險、野村集團是否能為中國一間企業降級等。

文章質疑隨着習近平正對國內的自由經濟市場進行破壞，外國企業將質疑為何要選擇留在香港，他指中國的行動將會令香港失去世界第二自由經濟體的地位。

ABC：11月選舉迫使中國行動

澳洲廣播公司（ABC）23日發表文章，分析指出北京原希望2019年持續發生的動亂示威事件會讓「沉默的大多數」站出來，結果因11月的區議會選舉中民主派的大勝而被打破，因此中國直接採取行動。

文章指在新的香港法例下，政府或可直接拘捕泛民的代表者，或在去年參與遊行活動成千上萬的年輕示威者。文章亦指出這成為親北京的政客批評香港教育缺乏受國教育的原因，預示了中國將特別對香港教育進行改造。

新華社：國安立法不影響香港高自治

新華社25日發表文章，重申從國家層面建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，是為了給香港基本法打上「安全補丁」，給一國兩制行穩致遠裝上「安全閥」，為香港市民安居樂業撐起保護傘。

文章指出在一國兩制下，維護好國家安全對香港而言天經地義，也是維護香港繁榮穩定和港人福祉權益的必要舉措。重申一國兩制是香港回歸祖國後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，堅持一國兩制是新時代堅持和發展中國特色社會主義的基本方略之一，中央對實施一國兩制的信心和決心從未改變。