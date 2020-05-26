【港版國安法】各媒體質疑香港局勢演變：自主和金融地位優勢不再

全國人大宣布將會為香港訂立「港版國安法」，引起世界廣泛關注。多國傳媒連日發表文章，批評中國政府的行動，並擔憂香港前途未來。至今天，甚至已有媒體追問至2047，香港應何去何從。

朝日新聞：2047香港由誰主事？

日本《朝日新聞》評論月刊《論座》，5月25日發表文章，指出中英簽署聯合聲明，香港回歸後遺留問題未解決。其中一個是50年不變，2047年香港會變成怎樣，第二個是制定23條立法的問題。

文章指出中國擬制訂「港版國安法」，無疑是因為香港至今無法為23條立法，及2019年的逃犯條例大規模示威有關。若中國直接在香港設立監察機關，壓制言論自由，那將會摧毀香港一國兩制。

文章指出，即使沒有港版國安法的存在，2047年香港亦可能失去一國兩制。而因香港政府實際是由中國「指名」關係，沒有人能替香港發聲，為香港捍衛「港人治港」的原則。

澳洲金融評論：中國枉為超級大國

《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）26日發表文章指出，習近平選擇以強硬的手段推翻香港自治，反映着中國雖然有着超級大國之稱，但無法管理一個成熟而自由的全球化城市。

文章指出，中國在習近平的時代迎來了自毛澤東後最強勢的領導人，他選擇了不去遵循美國所創造的世界規則，而同時特朗普亦選擇自行撕毀協議，兩人陷入當前貿易戰與零和外交的境地。

文章稱中國原可以更好的方法呈現身為超級大國的一員，但卻選擇在世人前摧毀香港。習近平對香港管治的失敗，應讓世界其他地區感到擔憂。

中央日報：美國取消香港優惠待遇 中美均是輸家

韓國《中央新聞》25日文章指出，美國投資者在香港股市上投資的規模達850億美元。香港與美國間的貿易規模達670億美元，亦是美國罕有貿易順差的地方，因此美國企業均反對美國取消香港的優惠待遇。

但同時，中國企業亦利用與香港進口商的合作賺取美元。在某些程況下，中國企業會利用內地的影子銀行，填寫較成本為高的信用狀，讓低息美金流入獲利。

儘管中國利用香港作為出入口的規模已不斷減少，但中國仍有70%的企業透過香港發行IPO，香港仍然是中國海外資本的最大窗口。若香港失去國際金融地位，中國將失去海外資本的獲取途徑。

人民日報：立法打擊外部亂港刻不容緩

《人民日報》海外版發表文章，指自全國人大審議涉港草案的議程公布後，受到美英等外國和外部勢力的格外關注。一些反華政客迅速跳出來說三道四，指手畫腳，可見外部勢力亂港成性，赤裸裸干預香港事務內政，更加凸顯了制定「港區國安法」刻不容緩，十分必要。

文章指立法懲治危害國家安全的罪行，懲治外部勢力的深度干預，可幫助香港遠離「顏色革命」和激進分裂勢力攬炒的深淵，築牢國安根基，稱中國的決心不可低估。