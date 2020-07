【中美領事館風波】紐時：中美共同把兩國關係推向難以逆轉的地步

中美互相關閉對方領事館,象徵着雙方緊張關係升溫。美國《紐約時報》7月25日發表文章指,美國與中國正被最強硬的聲音主導,一步步把中美關係推向難以逆轉的地步。

圖為7月24日,有特朗普的支持者在藉美國關閉中國駐侯斯頓領事館呼籲杯葛中國貨品。(Reuters)

《紐約時報》文章指出,隨着大選臨近,美國總統特朗普(Donald Trump)的選情落後,他的國家安全官員們便在近幾周內加大了對中國的攻擊。鷹派的顧問認為要以對抗、好鬥和敵對的方式與中國打交道,有意把兩國關係發展成廣泛且激烈的競爭狀態。

文章引述在前任總統奧巴馬(Barack Obama)期間,擔任國家安全委員會高級亞洲總主任、現任布魯金斯學會(Brookings Institution)智庫研究員何瑞恩(Ryan Hass)表示,特朗普下的鷹派顧問,想把兩國關係重新定位為涉及所有方面的系統性競爭,並不單純只讓為即將到來的美國大選。

他們認為,即使下任是誰當總統也不重要。為了讓美國在21世紀地緣戰略中處於有利地位,決定重新定位。

中國的報復

同一時間,中國領導人習近平同樣使這場鬥爭惡化。文章指習近平不顧國際社會對中國日益增大的威權主義擔憂,為鞏固政治權力,打擊由新疆至香港的基本自由。習近平的做法讓華盛頓的態度變得更強硬,加劇中美衝突,

不過文章指出,中國普遍並不希望把事情發展至最壞的情況。康奈爾大學(Cornell University)研究中國外交政策與公眾輿論的政治學者白潔曦(Jessica Chen Weiss)表示,北京並不希望與美國打一場全面戰爭。

北京的官員在發話時,亦不忘敦促特朗普政府重新考慮自己的每一步,呼籲合作而不是對抗。

但白潔曦指出中國政府還是要進行報復,為了向世界,以及有可能執政的拜登(Joe Biden)政府顯示,中國不會被恫嚇或擺布。

隨着大選臨近,特朗普對中國語氣變得更激烈。他的競選助手們把針對中國使用激進言辭作為戰略支柱,認為這會有助於激發選民的熱情。但文章指出,這種激烈的言論是雙向的,在激發中國人民反美有同等作用。

文章引述《環球時報》總編輯胡錫進指出,「強烈敦促美國人民投票特朗普」,因為他的班底有像蓬佩奧(Mike Pompeo)一樣的「瘋子」可以「協助中國加強團結和凝聚力」。

(文章《Officials Push U.S.-China Relations Toward Point of No Return》由紐時外交及國際記者,獲得利文斯頓獎及入圍過普立茲獎的黃安偉,及紐時北京分社社長Steven Lee Myers撰寫。)