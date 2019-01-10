【一帶一路】被指向中國「割地還債」　吉爾吉斯副總理闢謠

吉爾吉斯斯坦要向中國割地？據俄羅斯衞星通訊社當地時間周三（9日）報道，吉爾吉斯第一副總理博羅諾夫（Kubatbek Boronov）當地時間周三（9日）對此表示否認，並稱，有關該國計劃將部分領土割讓給中國來還債的傳聞，目的是影響其國內局勢和破壞中吉關係。

去年4月，吉爾吉斯有上千人抗議中吉「一帶一路」，合資企業工廠被抗者包圍、廠房被縱火。（視覺中國）

報道稱，吉爾吉斯社會組織「Kyrk Choro」於2018年12月在中國駐吉大使館前舉行集會，要求檢查所有中國公民在該國的合法性。當月底，吉爾吉斯國家安全委員會新聞處發布消息稱，已拘留一些公民。

消息指，這些公民通過社交媒體傳播挑釁性消息，旨在煽動中吉兩國的民族仇恨。他們說，「如果吉爾吉斯不還清債務，將會把部分領土割讓給中國。」

吉爾吉斯第一副總理博羅諾夫周三（9日）表示，這些都是謊言，是企圖損害兩國關係的人們誇張地渲染這個話題。他指出，支付中方貸款的最後期限到來時，吉爾吉斯將能夠償還所有債務。

事實上，吉爾吉斯有關「一帶一路」的爭議已持續一段時間。去年4月，吉爾吉斯有上千人抗議中吉「一帶一路」帶來的抗議環境問題，合資企業工廠被抗者包圍、廠房被縱火。

（俄羅斯衞星通訊社）