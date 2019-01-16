BBC：2015年以來至少8名日本人在華涉間諜罪被捕

BBC今天（16日）報導稱，中國通過反間諜法後，在中國涉嫌間諜罪被捕的日本人和其他外國人的數量增加，而在2015年以後，至少8名日本國民在中國被捕，並被判間諜罪。

BBC稱，日本公民被逮捕據認為同中國加強反間諜活動有關。（資料圖片）

BBC稱，日本公民被逮捕，據認為同中國加強反間諜活動有關。中國政府2014年11月通過了反間諜法，其中規定了中國公民要在反間諜調查和相關行動中提供合作。

中國法庭在2018年7月判決一名54歲的來自日本愛知縣的男子12年監禁，他在2015年5月在浙江溫州被捕。

據消息人士說，法庭判決認定那名日本男子在溫州附近的南麂島上監視中國海警的巡邏艦艇，向日本政府間機構提供了情報。判決還說這名日本男子在一個島上租了一套公寓，從那裡拍攝了許多海警巡邏艇的照片。

上海的中國海岸衛隊的東海支隊轄區包括南麂島附近海域，據說該支隊管轄釣魚島海域。

2015年6月，有消息說中國在溫州沿海地區建造大型海警基地。溫州市和中國海警開會討論了上述過程，會議內容後來被披露。

一日本男子被指監視中國海警船隻動向並向日本情報機關匯報，被判處12年監禁。（資料圖片）

在另外一個《讀賣新聞》報導的案件中，一名來自日本神奈川縣的58歲的男子被中國法庭判刑。2015年5月這名男子在遼寧省丹東市被捕，中國法庭的判決指日本機構在2018年7月在中國從事間諜活動。

中國法庭去年12月還對一名58歲的日本女子作出了判決，這名日語學校的管理者2015年6月在上海被捕。《日本經濟新聞》去年12月報導，這名日本女子被上海中級法院判處6年監禁。

2014年，有日本男子在遼寧省臨近中朝邊境地帶被捕。（網絡圖片）

《每日新聞》2018年11月24日報導，一名中國前官員透露，兩名日本男子2017年被捕，他們被指對中國軍事設施拍照，違反了中國的反間諜和國家安全法律。

這名中國官員曾經在中國國家測繪地理信息局供職。他說2017年3月上述兩名男子和另外4名日本公民被拘禁。據說他們按照兩個中國溫泉開發商的要求，在山東和海南省的的幾個地方協助進行地質評估工作。

那兩名男子在9月被正式逮捕，其餘幾名日本人獲釋後返回日本。中國《環球時報》報導說，當局從那兩名日本人的電腦和電子裝置中找到大量機密材料，包括將近80張地圖。

日本內閣官房長官菅義偉此前表示，日本並無向他國派遣間諜。（網絡圖片）

2018年5月，日本廣播公司（NHK）和調查新聞網站「攔截」（The Intercept）曾對被高度保密的日本間諜機構作過報導，揭開了鮮為人知的位於日本南部的情報中心。

曾經在日本國防部情報部門工作過的宮田敦史說，他的工作是搜集鄰國情報，了解他們的軍事活動。該機構高度保密，他們很少和日本政府其他部門分享材料。

據稱，美國情報機構一直同日本情報機構合作，「攔截」網站去年報導披露過一個解密檔。一份美國國家安全局2008年的備忘錄說，日本的情報機構「仍然採用冷戰時期的方式工作」，「隱秘，各自為政」。