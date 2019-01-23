富士康中國裁5萬員工　《華爾街日報》：將轉印度生產iPhone

《華爾街日報》報導稱，蘋果公司最大的iPhone代工廠富士康科技集團正考慮將生產線轉移至印度，此舉或降低蘋果在製造和銷售方面對中國的依賴。 《華爾街日報》還透露了具體時間，稱包括富士康董事長郭台銘在內的高管，將在下個月的農曆新年後訪問印度，以討論相關事宜。而據《日經新聞》此前消息，富士康從去年10月至今已裁員5萬名員工。

外媒稱，富士康董事長郭台銘預計在農曆新年後拜訪印度。（網絡截圖）

去（2018）年底，路透社就曾援引消息人士的話稱，富士康最快將於2019年在印度生產高端iPhone，如目前的旗艦產品iPhone X系列。並表示，這將是富士康首次在印生產iPhone，此舉有望助蘋果將其在印業務提升到一個新的水平。

當時消息人士還說到，組裝蘋果手機的工作將在富士康位於泰米爾納德邦（Tamil Nadu）斯里佩魯姆布杜爾鎮（Sriperumbudur）的工廠進行。該邦工業部長薩姆帕斯（MC Sampath）表示，富士康將投資250億盧比（約合28.13億港幣）擴建工廠，並將創造2.5萬個就業崗位。

時隔一個月，1月22日，《華爾街日報》再次援引知情人士的話稱，目前富士康在全球很大一部分iPhone手機都是在中國組裝的，該公司的高管們正研究是否將印度的一個項目納入預算計劃。他還透露，可能包括董事長郭台銘在內的高管將在下個月的農曆新年後訪問印度，討論相關事宜。

富士康此前還再美國設廠，特朗普為此前來恭賀郭台銘。（VCG）

對於這一消息，富士康在一份聲明中表示，不對現有或潛在客戶，以及任何產品發表評論。而蘋果駐印度的發言人也拒絕置評。

報導中提到，當下的印度正吸引全球科技公司的青睞，因其具備製造業基地的潛力，同時還是一個擁有13億消費者的巨大新興市場。

市場研究公司eMarketer的數據顯示，只有大約1/4的印度消費者擁有智能手機。過去蘋果一直努力打進印度市場，但是成效有限。2018年蘋果在印度市場的佔有率，已從2017年的2%降至1%左右。

截至目前，蘋果在印度生產的主要是低端機型，是透過另一家台灣代工廠緯創印度工廠（Wistron Corp）在當地組裝低價版iPhone SE和6S機型。據悉，富士康正考慮在印生產更高端、更昂貴的iPhone。

不過有分析師表示，相對於其他品牌來說，iPhone的價格相對較高，這一定程度上阻礙了蘋果在印度市場的發展。但在印度生產高端iPhone或將有助於降低價格，因為蘋果可以避免在從中國進口的設備上增加20%的關稅。

事實上，從近期富士康的新聞來看，自去年10月以來，該公司已在中國鄭州工廠裁減了約5萬名合同工。富士康對此回應說，為配合集團全球佈局及客戶業務發展需求，不同園區的員工數量調配為集團常規性動作。但富士康也強調，在2019年第一季度，集團在大陸部分廠區仍有逾5萬人力招募需求。

（觀察者）