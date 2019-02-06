美媒：央視旗下CGTN在美註冊為「外國代理人」　或影響採訪活動

據美媒報道，在美國特朗普政府加強關注對中國政府主導的在美活動之際，官媒央視旗下的中國國際電視台（CGTN）在美國司法部的要求下註冊為「外國代理人」，此舉可能影響其未來在美國的採訪活動。

中國國際電視台（CGTN）在美國司法部的要求下註冊為「外國代理人」，此舉可能影響其未來在美國的採訪活動。（資料圖片）

美國司法部文件披露，中國國際電視台美國分部（CGTN America）於2月1日向司法部提交文件，披露了其與總部位於北京的母公司之間的關係，但CGTN表示該頻道「不從事政治活動」，又表示該頻道「享有不受任何國家指導或控制的編輯獨立性」。CGTN的註冊文件顯示，它在去年12月1日至今年1月31日從央視獲得了約800萬美元。

美國當局長期向中國官媒施壓，要求它們遵守《外國代理登記法》（FARA）的披露要求。《中國日報》、《人民日報》海外版以及《新民晚報》均已登記，而新華社則尚未申請。

俄羅斯媒體註冊後失去美國國會記者證

《外國代理登記法》要求任何為外國實體從事遊說或公關工作的實體向美國司法部登記並定期提交最新情況。在註冊為外國代理後，CGTN將須披露其預算和支出，並在包括社交媒體在內的所有平台上註明其是外國代理的免責聲明。註冊為外國代理還可能限制未來採訪權限。俄羅斯廣播公司RT註冊為外國代理後，旗下記者失去了美國國會的記者證。

美國司法部沒有公開其要求CGTN註冊的理由。在另一個類似案件中，司法部表示，它發現俄羅斯國有電視網絡RTTV America一貫反映克里姆林宮的觀點，本質上是政府的宣傳部門。去年，一個由兩黨參議員組成的團體致信時任美國司法部部長賽申斯，質疑新華社和CGTN是否應該遵守《外國代理登記法》的註冊要求，並稱這兩家媒體都在美國境內進行宣傳。

（美國之音）