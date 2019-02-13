彭博：英國通報遭中國網絡攻擊　歐盟官員考慮對華制裁或聯合警告

《彭博》（BLOOMBERG）報道，英國上月底在歐盟一次會議上通報稱，受到與中國官方有關聯的黑客組織網絡攻擊。有歐盟官員表示，考慮對中國實施制裁或聯合警告。

《彭博》（BLOOMBERG）報道，英國上月底在歐盟一次會議上通報稱，受到與中國官方有關聯的黑客組織網絡攻擊。（資料圖片）

報道指，英國專家在上月28日的一次技術會議上向歐盟通報並提供證據，稱其受到被稱為「高級持續性威脅」（Advanced Persistent Threat 10，簡稱APT10）組織對英國的軟件和硬件攻擊，其背後與中國官方有關聯。英方並沒有提供受硬件攻擊的詳細資訊，稱相關資料已被保密。

報道引述一名在場人士稱，歐盟官員在會上討論可能的回應措施，例如實施制裁或發出聯合警告。歐盟可能在4月舉行的中歐峰會上討論此事。

美司法部去年底指控中國官方黑客活動

報道稱，對「APT10」的關注是歐洲和美國對中國涉嫌間諜和知識產權盜竊進行更廣泛打擊的一部分。去年12月20日，美國司法部曾指控中國官方過去長達十年入侵包括美國在內等多個國家的網絡。報道引述一名知情人士指，英國這次向歐盟通報的「APT10」入侵的證據，就跟這些指控有關。

一位知情人士透露，就任何與中國有關的網絡攻擊作出報復，歐盟需要達成意見一致，但目前並非所有歐盟成員都同意。報道續指，歐盟正在製定應對惡意網絡活動的協議，例如通過實施制裁，但要明確將黑客行動歸咎於任何個人或國家，可能具有挑戰性。

（BLOOMBERG）