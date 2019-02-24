【華為風波】德媒：不是所有中國企業都是間諜　西方必須學會區別

近來，西方國家有聲音憂慮華為等中國企業會配合中國政府行事，將機密資料洩漏給中國政府。 德國《南德意志報》20日（上周三）發表了柏林自由大學研究中國歷史和文化的學者余凱思（Klaus Mühlhahn）的評論文章。文章指出，不是所有中國企業都是對中國共產黨唯命是從的間諜，西方必須學會對此加以區別。

西方有聲音憂慮華為及中興等企業或會配合中國政府行事，將機密資料洩漏給中國政府。（資料圖片）

題為「紅色細節」的文章表示，「西方經常錯誤理解了中國政府和商界的關係。如果只是這樣泛泛地作出指責，就會壯大中國國內那些我們原本希望弱化的力量」。

文章稱，在中國，私營企業和政府之間其實有很多矛盾。單方面追求快速增長的政策在過去造成了市場的變形，因為只有高回報率的投資領域才被重視。大型國有企業獲得巨額貸款，讓小型私人企業投資無門。國有企業經常可以享受到條件優厚的貸款，而且在土地分配上也能得到更優惠的政策，在稅收上也享受特殊待遇。私人企業在這種情況下很難與國有企業展開競爭。

限制中國私企進入西方會令中國政府更為強大

隨後文章指出，由於中國政府擔心共產主義政權崩潰，相信必會維持高速經濟增長，並不斷加強對富裕多元社會的掌控。「而在這一過程中，政府對私營企業是持懷疑態度的：他們有一天會挑戰黨的統治嗎？私營企業不僅有資金和經濟實力，而且越來越多的受到民眾的歡迎。這給他們帶來了政治上的衝擊力」。

文章在結尾寫道，現在很有必要具批判性地分析中國政府和商界之間的關係，但泛泛地認為中國的私營企業是對政府唯命是從的間諜，就完全錯了。因為中國政府而懲罰這些企業，不讓或者限制中國私企進入西方市場，這會削弱這些私企，最終讓中國政府變得更為強大。

（德國之聲）