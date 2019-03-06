【華為孟晚舟被捕】限加令？　中國被指禁加國企業對華出口芥花籽

加拿大政府與華為副董事長孟晚舟的「司法大戰」開打後，中加關係的緊張局勢似乎也有所加劇。 據路透社周二（5日）報道，根據中國海關總署網站上3月1日公布的獲准對華出口企業名單，中國已經取消加拿大農業公司Richardson International Ltd（以下簡稱「Richardson」）向中國出口芥花籽的註冊。但中國海關總署的官員目前未有透露停止該公司向中國出口的原因。

據路透社報道，中國海關總署已經取消加拿大農業公司Richardson International Ltd向中國出口芥花籽的註冊。（資料圖片/視覺中國）

報道稱，這個名單是1月14日公布文件的修改版。其中，Richardson的備註欄中寫道「芥花籽出口註冊已經取消」。Richardson發言人Hayley Johnson也已經確認，中國已吊銷公司進口許可。

加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）周二（5日）在魁北克出席一個活動後表示，加拿大已經獲悉了Richardson的遭遇，「我對此非常擔憂。我們不認為此事存在任何科學依據。」

Richardson是加拿大第一大穀物加工商，佔加拿大穀物和油籽總出口能力的20%左右。（資料圖片）

涉事企業為加拿大第一大穀物加工商

另據華爾街日報6日報道，中國是全球最大的芥花籽進口國。加拿大農業部曾表示，2017年芥花籽是加拿大對中國的第一大出口農產品，銷售額達到27.3億加元（約合160億港幣）。

而Richardson是加拿大第一大穀物加工商，佔加拿大穀物和油籽總出口能力的20%左右。據加拿大油菜理事會（The Canola Council of Canada）介紹，Richardson是加拿大對華芥花籽出口的主要發貨人之一。該理事會估計，這一行業40%的出口最終輸入中國。

報道還指出，目前還不清楚中國這項禁令是何時生效的，也不清楚有多少出口受到了影響。Richardson一位發言人表示，找不到能回答這些問題的人。

Richardson公司認為中國這項禁令與孟晚舟案有關。（資料圖片）

副總裁：與孟晚舟案有關

而Richardson的一位副總裁接受加拿大廣播公司（CBC）採訪時表示，Richardson之所以被中國盯上，是因為去年12月加拿大應美國的要求逮捕了孟晚舟。美國已提出引渡孟晚舟，指控她和華為違反了美國對伊朗的制裁規定。

據悉，加拿大政府1日啟動將華為副董事長孟晚舟引渡到美國的法律程序的同一天，孟晚舟的律師團隊隨即提告，指加拿大多個政府部門在她遭羈押期間，以不實名義對她逼供和搜查，嚴重侵犯她的憲法權益。

有分析指出，中國此舉是中加爭端波及兩國貿易的初步跡象之一，且這場外交摩擦已導致兩國高級官員圍繞深化貿易關係的談判擱淺。

（路透社/華爾街日報）