美國5華人涉代中國學生考TOEFL被捕　最高恐判17年

綜合美媒報道，美國聯邦機構12日（周二）逮捕了涉嫌多次替中國學生參加托福考試（TOEFL）的五名華人「槍手」，聯邦大陪審團對他們起訴的罪名包括共謀使用假護照罪、使用假護照罪、嚴重身份盜竊罪等26項罪名。若罪名全部成立，每人最高將被判處17年監禁。

美國聯邦機構逮捕了涉嫌多次替中國學生參加托福考試（TOEFL）的五名華人「槍手」。大多數美國大學均就非英語為母語的外國學生的入學申請定下TOEFL門檻。（資料圖片）

報道稱，在被捕的五名疑犯中，除了23歲的主謀蔡柳（Cai Liu，音譯）為加州大學洛杉磯分校（UCLA）的中國留學生外，其餘疑犯都是美國公民或永久居民。另外還有一名33歲人士陳團(Tuan Tran)，目前已逃到台灣。移民身分不詳。被捕疑犯中其中四人在12日已在洛杉磯聯邦法庭過堂，四人對指控均不認罪。

按規定，參加托福考試的考生，考試時須提供未過期的身份證件原件。根據大陪審團起訴書，這六名疑犯全都使用偽造的中國護照，至少替19人代考，考試地點均在洛杉磯附近。起訴書顯示，考試結束後，蔡柳給槍手每人每次約400美元。

助中國學生入讀美頂尖名校

報道更稱，六名疑犯透過代替多名中國學生參加托福考試，幫助這些中國學生取得留學生簽證，並進入加州大學洛杉磯分校、哥倫比亞大學、紐約大學等頂級美國大學就讀。

根據美國政府要求，有資格接受國際學生的美國學校必須加入一個名為國際學生和交換學者項目（SEVP）的政府認證計劃。絕大多數加入SEVP的學校均要求母語為非英語的國際學生參加托福考試，大多數學校都對學生的托福成績有最低要求。

（綜合報道）