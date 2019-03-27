日媒：指日試圖「將南海問題擴散至非洲」　中國曾提出強烈抗議

去年10月，日本首相安倍晉三訪問中國，先後與國家主席習近平及國務院總理李克強會面，雙方均表示中日關係已「重回正常軌道」。安倍晉三在今年1月的施政方針演說中，亦強調「日中關係完全重回正常軌道」。 但有日媒報道指，與之不同的實際情況曝光。多名消息人士表示，中國政府曾向日方提出強烈抗議，反對安倍晉三和西非國家布基納法索總統在去年11月首腦會談後發表的聯合聲明提到東海和南海問題，認為是為制約中國而試圖將問題擴散至非洲，是「不友好行為」。

去年10月，日本首相安倍晉三訪問中國，先後與國家主席習近平及國務院總理李克強會面，雙方均表示中日關係已「重回正常軌道」。（新華社）

去年11月19日，安倍晉三在東京與布基納法索總統卡博雷會談之際，以不點名中國的方式發表寫明「對於在東海及南海擴展的狀況，共享嚴重關切」的聯合聲明。

《共同社》引述多名外交消息人士透露，中國在該會談不久後，以「西非的布基納法索與南海、東海沒有關係」和「日本提出該問題是否是因為有壓制中國的意圖」為由，向日本提出強烈抗議。日本政府則反駁稱，聲明的主旨是要在南海尊重國際法。沒有理由被抗議。

報道認為，中日圍繞南海問題的暗中較量仍在繼續，但中日雙方均沒有公開承認有關抗議存在。由於習近平料將出席的二十國集團（G20）峰會於6月召開，不公開抗議或許是因為認為不宜在峰會前讓中日對立表面化。

報道又引述消息人士稱，日本的立場是「南海的航行自由是所有國家的問題。尖閣諸島（中國稱釣魚島）所在的東海上的中國動向也不能忽視」。據悉，中國亦已向同意在聯合聲明中寫入南海的布基納法索表達不滿。