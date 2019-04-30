美學者：中國海外放貸方式確有問題　但「一帶一路」非債務陷阱

中國「一帶一路」倡議自2013年正式公布以來，一直受西方國家質疑，甚至稱之為「債務陷阱」：中國借出小國無法償還的海外貸款，進行戰略性「掠奪」。 對此，美國約翰·霍普金斯大學教授博黛蓉（Deborah Brautigam）在《紐約時報》刊文表示，雖然中國的海外放貸方式肯定是存在問題的，但「一帶一路」倡議不是債務陷阱外交，無證據顯示中國為自身利益而有策略地發放債務。

第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇4月25日至27日在北京舉行，共有37個國家的元首、政府首腦以及聯合國秘書長、國際貨幣基金組織總裁聚首北京。今次較出席第一屆論壇的國家領導人名單為多。（路透社）

文章以〈「一帶一路」是債務陷阱外交嗎？〉為題，稱詳細研究過中國做法的多名學者發現，從中很難找到證據，證明中國銀行在應政府的要求，為確保中國的戰略優勢故意過度借貸或資助虧損項目。被視為中國「債務陷阱外交」例子的斯里蘭卡的漢班托塔港，也只是個特例，且存在廣泛的誤解。

文章稱，中國雖不公佈其海外借貸的細節，但從約翰·霍普金斯大學中非研究所和波士頓大學全球發展政策中心所收到的數據顯示，「一帶一路」的風險似乎常常被過於誇大或歪曲表述。以非洲為例，國際貨幣基金組織（IMF）認定為面臨「債務陷阱」風險的17個國家中，有一些的唯一最大債權人是中國，但多數債務的持有人仍然是非中國借貸方。只有在吉布提、剛果共和國和贊比亞，中國的貸款佔其國家公共債務的半數或半數以上。

文章指出，中國在非洲和拉丁美洲的大多數國家的貸款規模巨大，但擔心中國政府故意掠奪需要幫助的國家是沒有根據的。

「只是具有中國特色的全球化」

針對斯里蘭卡的例子，文章解釋道，雖然漢班托塔港預期在經濟上是可能的，但該國國內的政治鬥爭阻礙其推出燃油補給服務，才會使港口很難獲得收入，港務局無力償還貸款。而漢班托塔貸款僅佔斯里蘭卡債務總額很小的一部分，該國的債務問題並非中國製造。

文章續指，「一帶一路」倡議對中國也是有風險的，比如委內瑞拉在近幾年就只能償還中國債務的利息。雖然中國的海外放貸方式肯定存在問題，中國的銀行在「一帶一路」項目的尋找和開發上仍然過於依賴中國的建築企業，又往往沒有公開招標。但中國政府為了自身利益而有策略地發放債務的想法，並沒有事實根據，「中國的一帶一路倡議不是債務陷阱外交。它只是具有中國特色的全球化。」