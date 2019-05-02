「人權觀察」揭新疆用App監控民眾　走後門、用電過多列可疑行為

人權觀察（Human Rights Watch）最新發布報告指出，中國當局利用手機應用程式（APP），對新疆地區的穆斯林實施大規模監控。 警員可以在程式中觀看到每一個新疆的民眾的詳細資料。而程式亦連結政府的「一體化聯合作戰平台」，當民眾進行一些並無犯法的日常行動，例如不走正門、停用智能手機，甚至只是在外國的時間過長，都會被平台視之為可疑行為，當局會派人查問甚至拘捕有可疑的民眾。

新疆巴州焉耆設有「一體化聯合作戰指揮部」。(網上圖片)

人權觀察指去年開始對一種新疆公安機關使用的手機APP進行逆向工程研究，發現當地警員在截查維吾爾人時，只要輸入對方的身份號碼，APP就會出現受查者大量的資訊，例如受查者的身高、血型、學歷、職業、宗教習慣、駕駛車輛的車牌及駕駛執照號碼等等，大量的個人資料已經被當局收集。

一體化平台監視新疆人一舉一動

但APP的作用遠不於此，人權觀察的逆向工程研究還發現，APP連結到政府的「一體化聯合作戰平台」，平台會監視新疆居民的一舉一動，例如靠着追蹤手機、車輛和身分證，它可以監控人們的動態，還可以記錄用電和加油的情形，經過電腦分析，平台找出認為有可疑的對象，再通知公安機關對這些人進行更深入的審查。

但在平台被列為可疑的36種行為之中，很多都是尋常而合法的活動，例如在出門時進出後門、避免與鄰居社交、熱衷為清真寺籌募資金或物品、甚至是當事人停用智能手機、手機無法被追蹤或在手機中安裝了WhatsApp、Viber等51款網絡工具或加密通信軟件，都會被平台視為可疑。

另一個例子是當一個人的用電量超出平常，平台亦會向公安當局發出警告，報告中詳細記錄用電過高的日子、用了多少度電，甚至連平日正常的用電量都一覽無遺。

人權觀察公布的APP截圖顯示，程式記錄大量的個人資料。（人權觀察）

被捕人士權利遭剝奪

當公安部門受到平台的報告後，就會上門調查，並決定是否加以拘捕。有官方文件提到「該抓就抓」，人權觀察指當局是要最大限度地拘捕所有「政治上不可靠」人員，令到很多維吾爾族人被無理拘捕，又指被捕人員在欠缺基本程序保障的情況下遭到審問，受審者沒有請律師的權利，有些人遭到酷刑或其他虐待，也無法獲得有效救濟。

人權觀察又發現，根據內建的各種參數，此平台能判定威脅等級，對民眾的行動自由做相對應的限制。包括將民眾關進監獄或再教育營、軟禁、不准擅離戶籍地、不能進入公共場所或不准離開中國。 曾經被捕的維吾爾族學生阿里姆向人權觀察表示，他在被關押一個月後獲釋，警方沒有作出任何指控，只是在文件上說懷疑阿里姆「擾亂社會秩序」，但放出來後他就被軟禁在家。

人權觀察要求，中國政府立即關閉一體化平台，刪除從新疆居民收集到的所有數據。又呼籲各國政府應對新疆黨委書記陳全國和涉及侵權行為的其他高級官員實施制裁。

（人權觀察）