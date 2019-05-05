【整臭個朵】中國留學生惡意欠債情況日益嚴重　惹加拿大關注

自由亞洲電台報道，近期，中國的留學生或遊客在加拿大離境前，惡意欠債不還的現象日趨嚴重。 部份欠債者認為只要不再來加拿大就不會對信貨紀錄造成影響，甚至有人在網上分享如何逃債。

越來越多在加拿大的中國留學生被指惡意欠債不還，引發輿論關注。（網上圖片）

越來越多在加拿大臨時居住的中國人欠下信用卡、房租或是汽車租賃等債務之後卻一走了之，因為當事人離開加拿大後很難被追債。這種漏洞，也讓一些人士惡意在離境前狂刷信用卡。

就讀加拿大西門菲沙大學（Simon Fraser University）的孟寧說，留學生中總會見到一群喜歡偷雞摸狗、貪便宜的人，還有人分享討論怎樣逃債，說在加拿大不還錢也沒關係。

他們就是抱着一種無所謂的態度，想說離開了也不會再回來，加拿大銀行或警察也追不到人。有人就是畢業回國前購買奢侈品，還帶回中國拿出去賣。 孟寧 中國留學生

加拿大律師李廣田處理過不少這類跨國追債案件﹐他說這種現象日益嚴重，不僅是留學生可能惡意欠債，還有中國旅客看準中國的金融系統和國際不掛勾，認為只要以後不再來加拿大，就不會對自己的信用紀錄和生活造成影響，所以更囂張。

李廣田又說，這類欠債案件不是刑事犯罪只是民事債務糾紛，警方不會介入。如果沒有刑事紀錄，欠債者未來還是可以再進入加拿大甚至申請移民。不過他曾有客戶向法庭提出訴訟，欠債的人會被視為藐視法庭，留下了案底，只要這個人再入境加拿大就會被逮捕。李廣田認為，要避免這種欠債情況，唯一的保護方法就是建立擔保人要求。信用卡公司或房東等，可要求國際學生的父母或是當地人當擔保人。

（自由亞洲電台）