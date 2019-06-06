自由之家報告：中國擴展海外影響力干預他國　媒體自由獲最差0級

總部設於美國的非政府組織「自由之家」（Freedom House）日前發表最新一份媒體自由報告，指出媒體自由在過去10年一直惡化，甚至一些最有影響力的民主國家，主張民粹主義的領袖亦試圖扼殺媒體的獨立性，具體例子有美國總統特朗普。 報告又將中國列為評分最低的0級，香港亦只有2級，而台灣則是最高的4級。

該份名為《2019年自由與媒體：螺旋式下降》有特別提到中國。報告認為，中國近來迅速擴展其在海外的新聞製作及發行，從而加強干預他國的能力，削弱對方的民主治理、法制及新聞自由。報告指，中國在全世界影響媒體報道內容的主要方法一是利用友好媒體推廣其觀點，二是向記者、外交官、媒體等施壓，壓制批評觀點，三是涉足各國的媒體市場，管理內容發布系統。

報告認為中國近來迅速擴展其在海外的新聞製作及發行。（自由之家）

報道又指，中國在全世界施加媒體影響力，卻藐視透明度、破壞公平競爭，甚至已干擾海外華人社區、建立對他國的政治干預的渠道及削弱法治。

報告建議，未來幾年民主國家的政策制定者和媒體人士，將在反制中國對海外媒體的不良影響方面起到關鍵作用，方法可有要求中國媒體在海外的分社公開營運資料、制裁中國官員在海外干涉他國媒體新聞報道的行為、支持海外獨立的中文媒體等。

（自由之家）