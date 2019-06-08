解放軍艦突訪澳洲　離開前被發現一箱箱搬走奶粉

澳洲悉尼港周一（3日）突然迎來三艘解放軍軍艦到訪，停留5天後至周五（7日）下午離開。有當地傳媒意外發現，解放軍竟是「滿載而歸」，一箱箱的澳洲奶粉被搬上軍艦運走。

多名解放軍被發現將一箱箱的澳洲奶粉搬上軍艦。（澳洲人報）

綜合澳洲傳媒報道，多名解放軍人被發現在周四（6日），將數十箱澳洲嬰兒配方奶粉、美白面膜、牛奶等，從一輛客貨車搬上軍艦。報道指出，事緣中國2008年的「毒奶粉」事件，令消費者對「國產奶粉」聞之色變，紛紛轉到海外「入貨」。

事實上，包括香港在內多地早有針對中國人的「限奶令」，澳洲是其中一個「重災區」，當地不時傳出中國遊客或代購瘋搶奶粉，超市有為此實施「限奶令」。

網民曾經在墨爾本一間超市，發現約有50名操普通話的顧客狂買澳洲奶粉。（資料圖片）

例如澳洲連鎖超級市場沃爾沃斯（Woolworths）曾經限購奶粉至每人2罐，及後至去年8月聲稱供應有改善而上調至8罐。結果又再引來新一輪搶購潮，大批操普通話的消費者湧到超市掃光奶粉。澳洲家長忍無可忍，發聯署信要求再次限購，最終沃爾沃斯亦再下調至每人限購2罐奶粉。

解放軍軍艦訪問澳洲悉尼港。（中國國防部）

另據中國官媒報道，解放軍海軍第31批護航編隊崑崙山艦、許昌艦、駱馬湖艦在周一抵達澳洲悉尼，進行為期5天的友好訪問。澳洲是該編隊訪問的第一站，此前則是在亞丁灣、索馬裏海域執行為期4個月的護航任務，以及連續在海上航行訓練一個多月。

（綜合報道）