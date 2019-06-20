【習近平訪朝】BBC：中國向美國展示對朝影響力　增加談判砝碼

中共總書記、國家主席習近平周四（20日）起一連兩日對朝鮮進行國事訪問，期間與朝鮮領袖金正恩舉行會談。 英國廣播公司（BBC）報道指，習近平訪問朝鮮，是中國向美國展示其在朝鮮半島影響力的一次重要機會，無疑會為中國增加談判砝碼。

BBC報道指，習近平與特朗普（圖）預計將在G20峰會上就中美貿易協定展開會談，此時訪朝有利中國增加談判砝碼。（資料圖片）

BBC報道指，今年正值中朝兩國建交70周年，在中美貿易戰與朝美會談雙雙陷入僵局之際，這次訪問尤其引人關注。朝鮮去核進程及朝美領導人河內峰會的破裂，是習近平與金正恩會晤時無法迴避的話題，習近平可能希望了解河內峰會內幕，以及是否有新辦法可以推動談判繼續。

報道又引述分析人士認為，習近平在這個時機訪問朝鮮的象徵意義大於實質內容，或許不會有任何實質性討論，而雙方可能像4月金正恩與普京會談一樣，不發表聯合公報。

報道又指，在月底的大阪G20峰會上，習近平與特朗普預計將就中美貿易協定展開會談，此時習近平訪問朝鮮，是中國向美國展示其在朝鮮半島影響力的一次重要機會，無疑會為中國增加談判砝碼。而對於朝鮮來說，習近平的訪問對打破朝美僵局十分重要。